巴黎奧運女排觀戰手冊︱12隊介紹及名單　中美意塞土巴西六國爭霸

女子排球（女排）是每屆奧運最受歡迎項目之一，巴黎奧運男、女子排球分別由12隊角逐。傳統強國巴西、美國、中國、意大利，與近年進步神速的土耳其、波蘭、日本、塞爾維亞都是星光熠熠而且各有特點，到底誰可登上冠軍王座？

本文介紹今屆12隊奧運女排陣容、重點球員、戰績和特點，方便球迷觀戰。



東京奧運女排金牌得主美國隊。（Getty Images）

巴黎奧運女排賽制：

12支球隊分為A、B、C 3個分組作賽，每組頭兩名及兩支最佳成績的第三名球隊將晉級8強進行淘汰賽。



巴黎奧運女排分組：

A組 - 法國、美國、中國、塞爾維亞

B組 - 巴西、波蘭、日本、肯雅

C組 - 意大利、土耳其、荷蘭、多明尼加



中國女排在巴黎奧運被抽進A組。（廖雁雄攝）

A組：中國女排 - 兩關鍵位置後備力量不足

奧運往績：3屆金牌（1984、2004、2016）、1屆銀牌（1996）、2屆銅牌（1988、2008）

世界排名：6

主教練：蔡斌



陣容弱點或突顯老問題

中國女排在2024年歷盡起跌，世界女排聯賽（VNL）曾不敵日本，引來奧運資格不穩的一場虛驚，巨星朱婷長期受傷患困擾，幸獲新晉大槌手李盈瑩及時挺身而出，領軍在香港站4戰全勝，當中包括波蘭和土耳其兩大強敵，足見中國女排有實力跟任何對手一戰。

中國女排主攻手擁有朱婷、李盈瑩、張常寧和吳夢潔，加上副攻袁心玥、高意和王媛媛，攻擊線級數、經驗、實力、活力兼備。不過在二傳和接應兩個關鍵位置，均存在疑點，表現平平的34歲老將丁霞再次入選，反映中國女排在二傳位置人才如何凋零，大器晚成的刁琳宇被委以重任，她能否維持穩定演出，對球隊舉足輕重；接應位置也是類似，龔翔宇雖可靠，但由副攻轉型打這位置的鄭益昕，表現一直強差人意。

分組賽與實力次一級的東道主法國同組，中國女排料可輕鬆地與東京奧運金牌得主美國、銅牌得主塞爾維亞攜手出線。惟淘汰賽隊隊都是強手，一傳不到位這個困擾中國隊多時的老毛病，必須盡力修正，才可走得更遠，二傳和接應兩位置後備力量不足，恐在比賽較後階段為中國隊帶來難題。

朱婷在巴黎第三度出戰奧運。（Getty Images）

焦點球員：朱婷 — 歷盡起跌三戰奧運

29歲的朱婷是舉世知名的女排巨星，曾外流土耳其，目前在意大利女排聯賽角逐。這位身高1.98米的超級大槌手，出道至今為國家隊和球會贏盡錦標，中國女排兩次世界盃冠軍以及2016里約熱內盧奧運金牌，朱婷都是球隊靈魂人物。2020東京奧運朱婷擔任開幕禮持旗手，然而她在手部傷患困擾下發揮不出水準，中國女排意外在分組賽出局，衛冕失敗。

她在東京奧運後休息療傷，2022年4月完成手術，同年11月首度復出球會比賽，直到2024年4月才回歸國家隊，出戰VNL賽事。朱婷上陣機會不多，澳門站後備為主，中國女排教練蔡斌當時表示：「我們要保護朱婷，不能讓她負傷上陣，上站的體能逐步回復，現時朱婷的康復進展良好，所以在香港站有很多首發（的機會）。」最終她在香港站亦只在頭兩場出賽，朱婷的身體狀況和狀態依然是個謎。李盈瑩、吳夢潔值得期待的同時，朱婷就算目前狀況難跟全盛期相比，世人焦點肯定依然會落在她身上。

中國女排13人奧運名單：

主攻：李盈瑩、朱婷、張常寧、吳夢潔

副攻：袁心玥、高意、王媛媛

二傳：刁琳宇、丁霞

接應：龔翔宇、鄭益昕

自由人：王夢潔

替補：莊宇珊（主攻）



巴黎奧運2024香港隊名單 免費直播時間表+港隊賽程+獎金一覽

巴黎奧運港隊重點賽程 江旻憓7.27登場 張家朗何詩蓓7.29爭獎牌

中國女排早前參加世界女排聯賽香港站。（夏家朗攝）

美國女排在巴黎奧運力爭衛冕。（Getty Images）

A組：美國女排 - 「男版郎平」領軍力爭衛冕

奧運往績：1屆金牌（2020）、3屆銀牌（1984、2008、2012）、2屆銅牌（1992、2016）

世界排名：5

主教練：基拉利（Karch Kiraly）



上屆金牌班底再加入新血

美國女排在奧運總是欠缺一點什麼，11次入圍，5次上頒獎台，直到第12次終在東京擊敗宿敵巴西，首奪奧運金牌，2012年起執教的基拉利（Karch Kiraly）教練開心得哭起來。美國隊沒有巨星級球員，勝在體能好又注重整體配合，基拉利教練猶如「男版郎平」，球員年代已代表美國男排兩度贏得奧運金牌，1996年轉戰沙排也奪金，東京奧運領美國女排奪金後，他成為繼郎平後第二位能以球員和教練身份皆贏過奧運排球金牌的人。

基拉利是繼郎平後，第二位能以球員和教練身份皆贏過奧運排球金牌的人。（Getty Images）

美國到巴黎力求衛冕，基拉利挑選出一個以上屆金牌班底為主力，加上4位新血的組合，8位金牌成員之中，大槌手拿臣（Jordan Larson）復出第4度戰奧運，另一主攻曲克（Kelsey Robinson Cook）也第三度出戰，另有6人第二度參賽，二傳手卡蓮妮（Lauren Carlini），主攻布琳瑪（Kathryn Plummer）、史堅娜（Avery Skinner），副攻列迪姬（Dana Rettke）均為初戰奧運 。基拉利期待以這個強大陣容，再爭金牌。

拿臣（Jordan Larson）復出再戰，冀再為美國爭金。（Getty Images）

焦點球員：拿臣 — 兩度失婚靠排球重生

拿臣（Jordan Larson）球員年代要拿的獎牌都拿過了，單是奧運2012年倫敦銀牌，2016年里約銅牌，2021年東京摘金「儲齊一套」後退出國家隊，去年她獲聘為德州大學排球隊助教後，以為自己快要退役了。可是再次失婚打亂了她的人生規劃，「我在東京奧運後結婚，當時猶如活在夢中」，她常常要到外地比賽影響夫妻關係，最終又一次離異收場，令她深思什麼才是真正想做的事。

基拉利不止是她的教練，也是一再開解她的人生導師，15年前媽媽乳癌離世，到兩次婚姻失敗，每逢人生難關基拉利都會陪伴她。當她發現自己最愛還是打排球，基拉利是最開心的人，「在我心目中，如果必須講出一個名字，Jordan（拿臣名字）是美國女排歷來最佳球員，那實在是相當困難的，因為我們有這麼多優秀球員，但她在很長時間打出一個高水平，真是很難得。」

即使已經37歲，拿臣自言身體感覺仍然很好，開始向教練之路轉型的她，也希望以表現來報答恩師。從小她已被隊友冠以「總督」（The Governor）這個霸氣花名，美國隊有這位場上指揮官在陣，隨時打高一線波。

美國女排12人奧運名單：

主攻：拿臣（Jordan Larson）、布琳瑪（Kathryn Plummer）、史堅娜（Avery Skinner）、曲克（Kelsey Robinson Cook）

副攻：列迪姬（Dana Rettke）、華盛頓（Haleigh Washington）、奧寶古（Chiaka Ogbogu）

二傳：普達（Jordyn Poulter）、卡蓮妮（Lauren Carlini）

接應：祖絲（Annie Drews）、湯臣（Jordan Thompson）

自由人：奧蘭迪絲（Justine Wong-Orantes）



塞爾維亞女排連續兩屆奧運入三甲。（Getty Images）

A組：塞爾維亞女排 - 成敗緊繫保絲高域

奧運往績：1屆銀牌（2016）、1屆銅牌（2020）

世界排名：9

主教練：古爾迪堤（Giovanni Guidetti）



VNL派新人落場 全力備戰奧運

塞爾維亞1990年代才脫離南斯拉夫獨立，女排實力最初不強，球隊的崛起由保絲高域（Tijana Bošković）的加入開始——她早在16歲已首度被召入國家隊特訓兩星期，一年後初戰女排世錦賽，身為陣中最年輕一員，她成為隊中得分王助球隊獲得第7名。2015年女排世界盃一面銀牌，塞爾維亞獲得里約奧運入場券，奧運決賽縱不敵朱婷領軍的中國，銀牌已寫下塞爾維亞女排奧運最佳成績。

東京奧運她們在4強不敵最終奪冠的美國，僅得一面銅牌。然而過去6年塞爾維亞女排寫下最輝煌時刻，2018、2022兩次世界冠軍，兩個奧運獎牌（2016銀牌、2020銅牌），2017、2019兩次歐洲冠軍以及2022女排國家聯賽（VNL）銅牌。

巴黎奧運她們當然有力爭牌，可是保絲高域選擇不出戰過去一季VNL賽事之下，塞爾維亞在VNL派出大量新人出賽，表現平平入不到總決賽，世界排名亦跌至第9位，目前實力難以估計。巴黎奧運能否再創佳績，真是要看復出領軍的保絲高域表現如何了。

保絲高域為塞爾維亞贏盡大賽獎牌。（Getty Images）

焦點球員：保絲高域 — 獎牌滿身的女排天后

塞爾維亞最為人熟識的名字，當然是網球天王祖高域，最著名的女子運動員便是保絲高域。保絲高域身高1.94米，扣球高度達到3.29米，她扣球強勁且成功率相當高，得分能力極強，2018年塞爾維亞在世錦賽決賽擊敗意大利，首次成為女排世界冠軍，當時年僅21歲的保絲高域，決賽個人獨得26分當選最有價值球員（MVP）。4年後決賽對手換成巴西，戴上隊長臂章的保絲高域同樣沒有令人失望，得到全場最高的24分，成功領軍衛冕。

她曾在2021年創下110.3公里女排發球最高時速紀錄，今年她仍只得27歲，第三度領軍出戰巴黎奧運，誓要再次向金牌挑戰，她早前在社交發文說：「第三次會是幸運，巴黎我來了」。保絲高域年少成名，對自己充滿自信，「我為成就感到自豪，不會在這方面保持謙遜」，惟她指出塞爾維亞的秘訣在於團結，而且任何個人成就也及不上球隊獎牌。

作為塞爾維亞女排頭號球星，她說自己初心不變，「我依然是剛出道那個Tijana……或許作為運動員或個人我現在成熟了點，但最深層我還是原來的樣子。」她喜歡在球場展現力量和能量，「球場以外的我，仍是害羞和內向。」

塞爾維亞女排13人奧運名單：

主攻：布莎（Bianka Buša）、娜素域（Katarina Lazović）、烏絲歷（Aleksandra Uzelac）、米蓮高域（Bojana Milenković）、盧素（Sara Lozo）

副攻：卻達積（Hena Kurtagić）、阿歷錫（Maja Aleksić）、史提芬奴域（Jovana Stevanović）

二傳：達嘉（Bojana Drča）、奧珍奴域（Maja Ognjenović）

接應：保絲高域（Tijana Bošković）

自由人：積迪治（Aleksandra Jegdić）

替補：比歷卡（Ana Bjelica／接應）



保絲高域得分能力極強。（Getty Images）

法國隊主場出擊，只能盡力一戰。（VNL）

A組：法國女排 - 主場出擊盡力一戰

奧運往績：首次參賽

世界排名：19

主教練：盧蘇（Émile Rousseaux）



同組球隊實力強大 想拿一局都甚難

法國女排實力一般，全靠主辦國的名額自動入圍，才能首度參加奧運，他們對上一次在世錦賽亮相，已經是半世紀之前的事。目前世界排名19，是今屆12支參賽球隊之中，排名第二最低一隊，僅較來自非洲的肯雅高出一位。

2023/24 VNL球季，初賽圈2勝10負，未能打入總決賽。以法國女排的實力，他們只能力求借主場之利盡力一戰，同組對手中國、美國、塞爾維亞一定希望3：0橫掃法國隊，及早鎖定出線資格，不要說贏波，法國女排連想拿一局也有一定難度。

捷姬是法國隊陣中少數能外流意大利及土耳其職業隊的球員。（VNL）

焦點球員：捷姬 — 領法國女排突破高度的接應得分手

身高1.89的捷姬（Lucille Gicquel），是法國女排陣中少數能外流土耳其及意大利頂級聯賽的球員，2020年她加盟意大利強隊Imoco Conegliano，初期僅任巨星伊高露（Paola Egonu）的後備，捷姬之後在接應位置得到出場機會，漸漸打出身價，贏得意大利聯賽及歐聯冠軍。

國家隊最大突破是2022年夥拍同樣外流歐洲頂級聯賽的隊友、二傳手史杜婕歷高域（Nina Stojiljković）及快攻手施維（Amandha Sylves）出戰歐洲女排聯賽並贏得冠軍，捷姬當選賽事最有價值球員（MVP）。2023年領軍出戰FIVB女排挑戰者盃奪冠，取得2024年VNL資格。她是法國在VNL的得分王，礙於球隊實力所限，在16支參賽球隊中僅列第14位，初戰奧運的法國女排只屬「陪跑份子」，26歲的捷姬依然值得留意。

法國女排13人奧運名單：

主攻：卡莎奧迪（Héléna Cazaute）、洛達（ Amélie Rotar）、芭亞（Halimatou Bah）

副攻：包亞（Christina Bauer）、施維（ Amandha Marine Sylves）、奧蓮嘉安迪拉（Léandra Olinga-Andela）

二傳：史杜婕歷高域（Nina Stojiljković）、列絲柏特（Émilie Respaut）

接應：妮亞耶（Iman Ndiaye）、捷姬（Lucille Gicquel）

自由人：姬亞甸奴（Amandine Giardino）、謝蓮（Juliette Gelin）

替補：施賀克（Maëva Schalk／主攻）



巴西在嘉比（10號）領軍下十分團結。（Getty Images）

B組：巴西女排 - 星光減退勝在更團結

奧運往績：2屆金牌（2008、2012）、1屆銀牌（2020）、2屆銅牌（1996、2000）

世界排名：2

主教練：古馬雷斯（José Roberto Guimarães）



默契最強全力爭冠

巴西女排由1990年代至今，一直處於世界前列，2008、2012連贏兩屆奧運後，一度出現青黃不接，2016主場出戰奧運8強遇上朱婷當勇，與中國隊加戰5局下敗陣。2020東京奧運他們在被看淡下殺入決賽，不敵美國獲銀牌，已算超額完成。巴西女排在今年VNL持續演出高水準，初賽圈12戰全勝，從他們的表現可見，以至教練古馬雷斯、主將嘉比（Gabi／全名：Gabriela Braga Guimaraes）均曾異口同聲指出，這隊巴西隊最強大的地方就是團結。

陣容上，這代巴西女排不再如昔日橫掃球壇時期那樣每個位置都是星光熠熠，從今屆VNL賽事卻可看到球員之間的配合、默契，幾乎勝過所有球隊，古馬雷斯由2003年開始帶隊，是一手將巴西女排帶到世界之巔的靈魂人物，早前到港受訪，他大讚球隊內彼此相處融洽，「我們之間的關係很密切，球隊氣氛很好」。

他說近2、3年球隊「有新球員、新體驗、新的事情發生」，「很多球員在海外打球，球隊進步了一點」。以隊長嘉比為例，她由2019年起加盟土耳其豪門球隊華基夫銀行，為這支朱婷亦曾效力3年的球隊贏盡錦標，直到今年才轉投意大利球隊科內利亞諾（Imoco Volley）。

對於巴黎奧運的前景，69歲的他乾笑一下後說「這個實在很難說」，惟認為球隊只要持續努力訓練和工作，保持良好心態持續進步，「我們不會懼怕任何對手，有力跟任何球隊戰鬥」。2016奧運主場出戰失利後，巴西在東京奧運帶點驚喜摘銀，今屆奧運絕對是獎牌熱門球隊。

嘉比舉手投足均充滿巨星風采。（VNL）

焦點球員：嘉比 — 微笑天后攻守兼備

巴西隊的10號球衣，總是帶有特別意義，足球當然如此，女排也不例外。嘉比早前領軍到港出戰VNL香港站賽事，從熱身一刻已盡顯領袖魅力，用言語甚至眼神指揮和鼓勵隊友，比賽開始一刻已全情投入，官方身高1.8米的嘉比，彈跳力十分驚人，進攻上近乎神乎奇技，一招拗腰扭手腕變線大斜角扣球，一再令對手無法抵擋，而且她防守工夫同樣出色，堪稱攻守全能。

她是隊中的一顆明星，嘉比卻指巴西女排沒有意大利的伊高露或塞爾維亞的保絲高域那樣的巨星，能以一己之力領軍入決賽，強調巴西注重的是整體，而非個人。嘉比不止彈跳力和球技驚人，球場內外總是滿面笑容，親切可人，看她比賽實在是賞心悅目，她享受比賽，也樂於跟球迷互動交流，舉手投足均充滿巨星風采，因此大受排球迷歡迎。

2016年巴西主場出戰奧運令人失望地8強止步，僅為年輕小將的她已在陣，2020年驚喜奪銀，她已是主將，2024巴黎奧運，30歲的她以隊長身份領軍。嘉比說，出戰奧運是夢想成真，「我一直夢想參加奧運，我已打過兩屆，那是個夢幻時刻……有機會實現夢想，並贏得銀牌。現在我的夢想是成為奧運冠軍，希望能夠達到。」

巴西女排13人奧運名單：

主攻：嘉比（Gabi／Gabriela Guimaraes）、安娜姬絲天娜（Ana Cristina Souza）、貝曼（Julia Bergmann）

副攻：卡露爾（Ana Carolina da Silva）、泰爾莎（Thaisa Menezes）、杜蘭迪（Diana Duarte）

二傳：簡妮露（Macris Carneiro）、拿絲姬（Roberta Ratzke）

接應：羅莎瑪莉亞（Rosamaria Montibeller）、羅莉妮（Lorenne Teixeira）、泰娜拉山度士（Tainara Santos）

自由人：妮耶美（Nyeme Costa）

替補：拿達莉亞（Natalia Araújo／自由人）



波蘭女排是過去兩年冒起得最快的球隊，最新世界排名第四。（夏家朗攝）

B組：波蘭女排 - 易帥後近兩年進步最快球隊

奧運往績：2屆銅牌（1964、1968）

世界排名：4

主教練：拿華連尼（Stefano Lavarini）



時隔16年再戰奧運

波蘭是過去兩年冒起得最快的球隊，最新世界排名第四，連續兩年在VNL總決賽摘季。波蘭男排基本上長居世界前列，女排曾在1950至60年代風光一時，獲得1964、1968兩屆奧運銅牌，之後便長期沉淪，連續9屆缺席奧運，到2008年北京奧運才能再次入圍。那屆奧運12隊參賽，分成兩個小組，每組6隊，分組頭4名均可晉身8強，跟古巴、美國、中國、日本和委內瑞拉同組的波蘭只得第五，分組賽出局。

波蘭女排此後經歷另一個低潮，2012、2016、2020三屆奧運均無緣，時隔16年今屆終於再次置身奧運行列，34歲的隊長禾絲（Joanna Wolosz）早前接受《01體育》訪問時直言：「巴黎奧運外圍賽實在瘋狂，對歐洲球隊來說，晉身奧運肯定是最困難的事情，我個人已經試過4次，今次我終於可以去奧運，到時肯定會很興奮。」

波蘭隊長禾絲受訪時大談奧運夢。（VNL）

波蘭女排近年突飛猛進，世界女排聯賽（VNL）成立後最初4季，她們有3季初賽圈止步，去年第二度入決賽圈便獲得季軍，首次踏上頒獎台，今季再次在VNL摘季。過往她們在VNL的前身世界女排大獎賽長年只是陪跑份子，14次參賽，只得2007年、2010年兩次入決賽圈，兩次都是得第六名，也就是在決賽圈包尾，更可反映她們的進步幅度如何地大。

到底是什麼原因，令波蘭女排近年表現突飛猛進？今年3月陣中主將歌妮陸（Agnieszka Korneluk）接受VNL官網訪問提到，一大原因是教練拿華連尼（Stefano Lavarini），隊長禾絲也稱，「拿華連尼教練給予我們很大信心，能跟他共事實在很榮幸，我們從中進步良多。」她同時提到正面心理效應的影響，「當你贏得一點什麼，團隊氣氛很好，工作時效果便更理想，再持續進步。」

禾絲認為波蘭隊尚有很多需要學習和改進的地方，她承認，「我們已達到高水平，惟仍需要持續努力，將水平穩定地維持下去。」對於期待多年的奧運，她表示球隊屆時會盡力發揮，期望走得「愈遠愈好」。

波蘭年僅23歲的主攻手施迪錫（Magdalena Stysiak）今年在VNL表現相當搶眼。（夏家朗攝）

焦點球員：施迪錫 — 2.03米高的超級得分手

波蘭隊陣中「高妹」不少，平均身高佔有優勢，當中以2米高的快攻手歌妮陸以及2.03米的主攻手施迪錫（Magdalena Stysiak）為兩大支柱，年僅23歲的施迪錫尤其搶眼，今季VNL她是球隊主力得分點，共獲228分，在得分榜名列第五位，場均得近13分，受惠高人一等的身高，她在攔網也得到不少分數，與歌妮陸組成的2米攔網長城，令對手相當頭痛。

施迪錫小時候在家中後花園跟年長兩歲的哥哥Tomasz一起打排球，之後接受正規訓練，不幸地Tomasz及後因傷被迫退役。施迪錫最初是快攻手出身，之後轉打主攻或接應攻擊手。她打法上仍頗為粗糙，失誤不少，波蘭進攻上亦太集中在她一人身上，攻勢略嫌變化不足。

施迪錫得分力強加上樣子標緻，是波蘭隊焦點人物。（IG）

她努力練習天天求進，向着出戰奧運的夢想邁進，今年夏天她已能得償所願。施迪錫目前效力土耳其球會費倫巴治，跟土耳其女排一班國家隊主力包括隊長鄧達（Eda Erdem Dündar）和得分王華加絲做隊友，施迪錫指她一直視鄧達為學習對象，「我從她在場上的態度和行為中學習」。波蘭出線應無懸念，淘汰賽有機會遇上土耳其跟鄧達和華加絲等球會隊友交鋒，潛質甚高的她如能持續改進，隨時榮升新一代女排巨星。

波蘭女排13人奧運名單：

主攻：捷妮安絲卡（Martyna Czyrniańska）、陸嘉錫（Martyna Łukasik）、麥迪錫（Natalia Mędrzyk）

副攻：歌妮陸（Agnieszka Korneluk）、阿拉謝絲卡（Klaudia Alagierska）、 祖錫（Magdalena Jurczyk）

二傳：禾絲（Joanna Wołosz）、雲妮絲卡（Katarzyna Wenerska）

接應：施迪錫（Magdalena Stysiak）、施瑪錫（Malwina Smarzek）

自由人：施捷高絲卡（Aleksandra Szczygłowska）、施坦絲爾（Maria Stenzel）

替補：路辛絲姬（Olivia Różański／主攻）



日本女排今年首次在VNL總決賽打入三甲，獲得亞軍。（VNL）

B組：日本女排 - 突飛猛進今年兩勝中國

奧運往績：2屆金牌（1964、1976）、2屆銀牌（1968、1972）、2屆銅牌（1984、2012）

世界排名：7

主教練：真鍋政義



注重整體鬥志旺盛隨時有驚喜

日本女排昔日在1960至70年代全盛期曾寫下國際賽118連勝，獲譽「東洋魔女」，到1980年代中國女排強勢崛起，日本隊自此墮入低潮，直到球員年代曾外流意大利的真鍋政義執教，在2012年倫敦奧運獲得銅牌。2016年中田久美接任，這位洛杉磯奧運銅牌得主2022年離任後，真鍋政義再次接手，日本隊隨即在2023年獲得世界盃季軍，今年在世界女排聯賽（VNL）表現神勇，初賽圈曾擊敗強陣應戰的中國，到決賽圈8強再以3：0再挫盡派副選出戰的中國隊，一年內兩勝宿敵。

今年是奧運年，穩奪奧運資格的球隊在VNL未必留力，日本女排是少數認真應付一隊，她們一路殺入決賽才被意大利擊敗，獲得亞軍，首度踏上頒獎台，也為巴黎奧運打下強心針。

對比一眾歐洲球隊和中、美兩國，日本隊身高上較為輸蝕。陣中最高的兩位球員是副攻手荒木彩花、山田二千華，她們都是1.84米，主攻手古賀紗理那1.8米，對比各隊動輒有1.9米甚至2米左右的「高妹」，身材上陷入劣勢，勝在打法注重整體，靈活機動，默契強又夠團結，戰術變化亦多。整體戰力未必及得上一眾強敵，鬥志頑強下亦有機會爆冷。

日本女排的重心，肯定是隊長古賀紗理那。（VNL）

焦點球員：古賀紗理那 — 引退前拚盡的最後一舞

日本女排靈魂人物是隊長古賀紗理那，她的個人能力極強，這位主攻手今年在VNL共得272分，僅次土耳其的華加絲排名第二，平均每場得16.8分，同時救球達到166次排名第三，平均每場有11次之多，進攻和防守兩端均貢獻良多。2015年她和中國的朱婷和塞爾維亞的保絲高域被國際排聯選為「三大天才新星」，朱婷和保絲高域皆已領軍贏過奧運獎牌，只差古賀未能達到。

里約奧運落選大軍名單，東京奧運主場出戰又於分組賽首戰受傷，之後帶傷上陣，日本分組出局未能晉級8強，當時古賀已想過退役，在教練真鍋政義勸說下在改變主意留隊，2022年起當上隊長並將球衣號碼由2號換為3號，傳承前任星級隊長木村紗織的「3號精神」。

東京奧運分組賽首戰受傷，古賀未能好好表現自己。（Getty Images）

古賀紗理那仍只得28歲，正處於生涯高峰的她，早前突然宣布今屆奧運後引退，「我決定在2024巴黎奧運後退役，我由小學二年級開始打排球，因為我渴望持續進步，在每個人幫助下能持續打到28歲。我的一切經歷和遭遇成就今日的我。」

2013年古賀就讀高中期間首度獲徵召入國家隊，至今已有11年時間，她說會在巴黎奧運傾盡全力、付出所有。古賀2022年跟日本男排主將西田有志結婚，是排球界極為合襯的一對，她刻意在奧運前以退役明志，顯然是向自己和隊友表明全力終極一博的決心，為日本女排力爭佳績。

石川真佑（左）是日本另一攻擊重心。（VNL）

日本女排13人奧運名單：

主攻／接應：古賀紗理那、石川真佑、林琴奈、井上愛里沙、和田由紀子

副攻：荒木彩花、山田二千華、宮部藍梨

二傳：岩崎こよみ（koyomi）、關菜菜巳

自由人：小島滿菜美、福留慧美

替補：山岸あかね（akane）（自由人）



肯雅再次入圍奧運，仍只是「陪跑份子」。（Getty Images）

B組：肯雅女排 - 長年稱霸非洲的「陪跑份子」

奧運往績：3次入圍、全數排第12位（包尾）

世界排名：20

主教練：迪慕拿（Luizomar de Moura）



實力所限志在參與

肯雅女排由1990年代起長年在非洲稱霸，寫下10次贏得女子非洲排球錦標賽的紀錄，曾入圍參與2000、2004及2020三屆奧運，不過實力跟其他11支參賽球隊有距離，三次皆排包尾，今次是第四次參加奧運賽事。

說實話，她們能參與賽事，純粹因為賽制關係。肯雅因為是非洲最高排名球隊才入圍，世界排名20，看似跟主隊法國只相差一位，但肯雅是今屆奧運12支參賽球隊之中，唯一未能入圍打VNL的球隊，相信只會是又一次志在參與。

肯雅女排13人奧運名單：

主攻：奧洛（Veronica Oluoch）、卡莎雅（Leonida Kasaya）、娜姆泰娜（Juliana Namutira）

副攻：巴拉莎（Belinda Barasa）、美素姬（Emmaculate Misoki）、阿杜卡（Trizah Atuka）、卡爾（Lorine Kaei）、姆古維蘭妮（Edith Mukuvilani）

二傳：姆天達（Esther Mutinda）、

接應：奧雲奴（Pamella Owino）、施美如（Loise Simiyu）

自由人：觀杜（Agripina Kundu）

替補：卓珍巴（Sharon Chepchumba／接應）



意大利女排繼2022年後，今年再奪VNL冠軍。（VNL）

C組：意大利女排 - 擁有最強攻擊手的世一球隊

奧運往績：4次晉身8強（2004、2008、2012、2020）

世界排名：1

主教練：維拿斯高（Julio Velasco）



傳奇教頭出山力爭奧運獎牌

歐洲球隊受惠意大利和土耳其兩大水平最高的女排職業聯賽，多支國家隊在主將外流這兩大聯賽下，近年進步神速，除了身處巴黎奧運A組的塞爾維亞，B組的波蘭，還有C組的意大利、土耳其和荷蘭。意大利男排是史上最成功男子排球隊之一，女排亦長期處於高水平，2002年贏過世界冠軍，2007、2011兩次世界盃冠軍，7次女排大獎賽入三甲，可是奧運會始終無緣頒獎台，只曾4次入八強，包括上屆東京奧運。

馬辛迪（Davide Mazzanti）教練2017年領軍後意大利女排再次成為頒獎台常客，2018年世錦賽亞軍、2022年季軍，2021年重奪歐洲冠軍，2022年首奪世界女排聯賽（VNL）冠軍。馬辛迪2023年尾離任，意大利女排聘得曾帶領意國男排長居世界巔峰的傳奇教練維拿斯高（Julio Velasco）出山，今年意大利女排在VNL總決賽再度封后，表現更上層樓，並榮升世界排名第一。

意大利女排請來傳奇教練維拿斯高（Julio Velasco）出山，力求再有突破。（VNL）

意大利女排不單擁有當今最強攻擊手伊高露（Paola Egonu），球隊戰術亦靈活多變，絕對是世上最難應付的球隊之一。一個特別的地方是，意大利隊在VNL採用雙自由人的陣式出戰，由於奧運賽事規定場內只可派出一個自由人，為及早適應，他們在今年VNL總決賽回復較傳統的單自由人陣式，一樣能夠連過三關，先後擊敗美國、波蘭和日本奪冠。意大利女排歷年幾乎贏盡大賽獎牌，就只差奧運未上過頒獎台，或為她們添上額外動力。

意大利女排超級巨星伊高露。（VNL）

焦點球員：伊高露 — 曾受歧視崩潰的扣球女王

近年意大利女排成績愈來愈好，一大原因是她們擁有伊高露。身高1.93米的她，扣球高度達到3.44米，而且力量驚人，2022年她在VNL創下扣球時速112.7公里，打破保絲高域保持的世界紀錄，她最拿手的對角攻擊，對手基本上難以阻擋。2021年東京奧運開幕禮，她獲選為意大利代表團持旗手，領軍贏得2022、2024兩屆VNL總冠軍，兩次均獲選為賽事最有價值球員（MVP），伊高露在意大利本土早已是家傳戶曉超級運動巨星。

就算地位崇高，由於伊高露的父母是尼日利亞人，她從小已因膚色受盡歧視，例如小學時曾被老師禁止去廁所，還恥笑她說「黑人很臭」，回到家中母親勸告她說：「要有心理準備他們總是會找你麻煩，所以你必須在任何時候做到最好，常常保持清潔，表現良好，說話時也必須完美。」

伊高露盛裝出席意大利音樂節。（Getty Images）

成長路上因膚色遇上不少障礙，困難中她靠打排球得到安慰，很早已展現出天份和決心，從球會到國家隊極速成為超級球星，但歧視並不停止，2022年意大利在世錦賽準決賽被巴西擊敗後，出現大量針對她的社交媒體辱罵，「看到和聽到這些東西令我更加懷疑自己，最差勁的一句是：『她是意大利人嗎？』我真的很沮喪。」

那屆世錦賽意大利女排在銅牌戰擊敗美國後，伊高露崩潰了，當場哭着跟經理人說那是她代表國家隊的最後一戰，影片在網上瘋傳，她在巨大壓力下暫別國家隊。自此她勇於為社會上的不公義發聲，大膽說出：「意大利是個種族歧視國家， 不是每個人都會歧視，也不是每個人都是壞人，但如你問我有沒有種族歧視，答案是肯定的。」休息過後重新出發，伊高露今年為意大利女排再奪VNL總冠軍，巴黎奧運無論球隊成績如何，但願沒有笨蛋再衝出來質疑她的代表資格。

意大利女排13人奧運名單：

主攻：迪嘉迪（Alice Degradi）、保錫迪（Caterina Bosetti）、施娜（Myriam Sylla）、基奧雲尼妮（Gaia Giovannini）

副攻：花亞（Sarah Luisa Fahr）、丹妮絲（Anna Danesi）、盧比安（Marina Lubian）

二傳：甘比（Carlotta Cambi）、奧露（Alessia Orro）

接應：伊高露（Paola Egonu）、安杜寶娃（Ekaterina Antropova）

自由人：珍娜露（Monica De Gennaro）

替補：史派列圖（Ilaria Spirito／自由人）



土耳其女排「長人美女團」睇得又打得，可惜水準飄忽。（Getty Images）

C組：土耳其女排 - 火力強大的長人美女團

奧運往績：8強（2020）

世界排名：3

主教練：辛達尼利（Daniele Santarelli）



攻擊力強但水準飄忽

土耳其女排近年有一批天才橫溢又有高度的年輕球員火速冒起，實力大增，同為24歲的華加絲（Melissa Vargas）和卡拉吉（Ebrar Karakurt）兩大新星扣球動輒過百公里，配合26歲的芭拉甸（Hande Baladin）和25歲的古妮絲（Zehra Gunes) 兩位美女副攻手，土耳其進攻火力非常強大，加上37歲的隊長鄧達（Eda Erdem Dundar）經驗豐富，她們打出水準時毋懼任何球隊。

問題是她們的水準往往在大賽不夠穩定，東京奧運土耳其在分組賽首仗能以3：0擊敗中國，出線八強後又會以2：3不敵身高完全輸蝕的韓國爆冷出局。2022年土耳其世錦賽八強直落三局負美國，仍未能在大賽中證明自己，最大成就已是2023年贏得VNL總冠軍並首度成為歐洲冠軍。今年她們在VNL後段再次失準，古妮絲因傷缺陣下，土耳其在香港站的演出令人失望，球員欠缺默契各自為戰，而且攻勢太集中在華加絲一人身上，之後到總決賽八強已被波蘭淘汰。

古妮絲趕及康復，入選奧運大軍，狀態存在疑問；奧運名單中最大爭議，是東京奧運正選自由人阿古絲（Simge Şebnem Aköz）未能入圍，教練辛達尼利只選入柯姬（Gizem Orge）一個自由人。目前狀態以柯姬較佳，但阿古絲歷年在大賽均為土耳其正選，這個選擇不少球迷也難以認同，加上大軍名單中多達5位大槌手入選，當中尚有主力得分的接應攻擊手華加絲，陣容有點頭重腳輕的失衡感覺。分組賽出線應不成問題，「長人美女團」要走到最後看來不易。

古巴錯失華加絲，讓土耳其得到餽寶。（Getty Images）

焦點球員：華加絲 — 古巴錯失的「網上蘇丹」之寶

土耳其女排近年每逢大賽總是「這麼近、那麼遠」，直到2023年才一口氣拿下歐錦賽和VNL雙冠，最大分野就是她們終於等到華加絲穿上被稱為「網上蘇丹」（Sultans of the Net）的土耳其戰衣。

天才橫溢的華加絲在古巴出生和成長，被體育老師發現她的天份下8歲開始打排球，她進步神速，13歲已首度代表成年國家隊，為正值低潮的古巴女排帶來希望，一年後出戰U23泛美盃，面對一班年長近10歲的對手當選賽事「最佳接應」，當時已被公認為古巴最佳球員。未到15歲已首度出戰世錦賽，2015年在成年泛美盃當上得分王，並獲選為最佳發球和攻擊手，同年再在泛美運動會當選最佳扣球手，當時她尚未滿16歲。

華加絲代表古巴初戰世錦賽時只得14歲。（Getty Images）

由瑞士、塞爾維亞到土耳其

古巴女排昔日在「彈弓人」露易絲（Yumilka Ruíz）領軍下曾經無敵一時，1992至2000年間奧運三連霸，她和一班隊友退下來後球隊無以為繼，華加絲的出現讓古巴重現曙光，視她為「古巴女排的未來」。可惜古巴並未好好珍惜這位國寶級新星，她16歲時外流捷克打球期間肩膀受傷，需回古巴醫治，由於醫療設備落後，迫使她到外地私人診所求醫。這個舉動卻引起古巴政府不滿，以「侮辱國家及欠紀律行為」罪名罰她停賽4年。

華加絲在「尋求政治庇護」狀態下到瑞士球會Volero Zurich打球，更大膽地公開發言：「我不後悔，我想成為全球最佳排球員」，之後轉戰土耳其加盟費倫巴治，旋即成為球迷寵兒，她的天份世人皆見，塞爾維亞女排時任教練泰錫（Zoran Terzić）嘗試向她招手，她獲得塞爾維亞公民身份後，國際排球總會 (FIVB) 判決指華加絲必須獲得古巴同意，否則不能代表塞爾維亞。

華加絲在土耳其發光發亮。（IG）

華加絲並未因又一次遇上阻滯而灰心，再轉投從第一天起已十分歡迎她的土耳其。2021年土耳其總統埃爾多安親自向她頒發土耳其身份證，至2023年她在費倫巴治效力5個球季後，合資格代表土耳其參加國際賽事。

她用表現證明土耳其的耐心是值得的，華加絲為土耳其出戰的首項賽事，即助球隊首奪VNL總冠軍，同年歐洲排球錦標賽她再領軍首次奪冠，兩項賽事她均獲選為MVP。今年VNL土耳其在8強止步，無阻華加絲以293分成為得分王，平均每場獲22.54分，相當誇張。土耳其本身的長人陣容，班底實力已經是世界前列，如今再加上華加絲如虎添翼，有力問鼎土耳其史上首面女排奧運獎牌。

土耳其女排渴望得到史上首面奧運獎牌。（Getty Images）

土耳其女排13人奧運名單：

主攻：卡拉吉（Ebrar Karakurt）、芭拉甸（Hande Baladin）、迪根（Meliha Diken）、艾芙珍（Tugba Ivegin）、捷比絲奧古（Derya Cebecioglu）

副攻：鄧達（Eda Erdem Dundar）、古妮絲（Zehra Günes）、卡歷（Asli Kalac）

接應攻擊：華加絲（Melissa Vargas）

二傳： 奧絲比（Cansu Ozbay）、莎軒（Elif Sahin）

自由人：柯姬（Gizem Orge）

替補：阿莉絲（Beyza Arici）



荷蘭女排跟橙衣兵團的其他「大球」運動表現一樣，整體水平不錯，大賽錦標多數無緣。（VNL）

C組：荷蘭女排 - 散落世界各地的二線兵團

奧運往績：第四名（2016）、8強（1992、1996）

世界排名：8

主教練：高斯勞斯基（Felix Koslowski）



荷蘭女排跟橙衣兵團的其他「大球」運動表現一樣，整體水平不錯，大賽錦標多數無緣，偶然卻有意想不到的表現。奧運（2016）和世錦賽（2018）均曾置身準決賽，跟頒獎台只差一線，1995年贏過歐洲錦標賽，2007年又贏過女排大獎賽，是支總是令人難以觸摸的球隊。

球隊另一個特色，是國家隊成員所效力的球會遍地開花，隊長達迪洛普（Nika Daalderop）在意大利效力Pro Victoria Monza，老將貝捷絲（Anne Buijs）目前在巴西球會Dentil Praia Clube，主力接應柏拉克（Celeste Plak）遠赴日本球會Victorina Himeji，二傳手邦嘉絲（Britt Bongaerts）是土耳其加拉塔沙雷成員，大槌手賈絲柏（Marrit Jasper）效力法國球會南特。

荷蘭女排的德國籍教練高斯勞斯基。（VNL）

2016年里約熱內盧奧運歷史性打入四強的陣容，只剩下貝捷絲、柏拉克兩人仍在陣中，第二次出戰奧運。相對其他女排強國陣中粒粒皆星，星光相對平淡的荷蘭隊只能算得上是一支「二線兵團」，今季VNL她們在初賽圈排第八，又一次未能置身總決賽。巴黎奧運跟意大利和土耳其兩大歐洲頂級球隊同組，想出線相信只能靠跟多明尼加力爭小組第三名。

雲阿蘭（Sarah Van Aalen）在荷蘭和德國球會有好表現，獲華基夫銀行羅致。（IG）

焦點球員：雲阿蘭 — 冒起中的星級二傳手

說荷蘭隊星光平淡，陣中其實也有星級球員。兩位二傳手均在土耳其搵食，27歲的邦嘉絲效力加拉塔沙雷，24歲的雲阿蘭更獲星光熠熠的華基夫銀行（VakıfBank）羅致。雲阿蘭6歲開始效力荷蘭球會VV Trivos Wijchen，之後轉投Talentteam Papendal、Sliedrecht Sport，贏盡荷蘭本土聯賽和盃賽後，轉戰德國先後加盟USC Münster和SC Potsdam。

她在SC Potsdam贏得德國超級盃，並獲選為球季MVP，還吸引到華基夫銀行將她收歸旗下，「去年我在Potsdam跟華基夫銀行對戰（女排歐聯賽事），第二場作客伊斯坦堡我們贏3：2，比賽之後數星期，華基夫銀行接觸我的經理人。」她形容整個過程非常之快，「獲全球最佳球隊聘約，我不用太多時間下決定。」

雲阿蘭去年轉投華基夫銀行，是對她實力的肯定。（IG）

轉戰土耳其，一開始最難適應的是伊斯坦堡的交通，她說現在會提早一小時出門。雲阿蘭比較華基夫銀行和在德國打球的日子，認為最大分別是壓力，「球會期望贏盡所有獎盃，在德國無人期望我們能贏得女排歐聯。」

雲阿蘭身高1.86米，以二傳手來說相當高大，能在當打之時到其中一間全球最著名的球會效力，對她個人和荷蘭女排的提升均大有助益。二傳手掌控球隊進攻節奏，是球隊中非常關鍵位置，荷蘭陣中兩位二傳手皆效力土耳其大球會，側面反映球隊的實力正在提升之中。

荷蘭女排國家隊成員所效力的球會散落全球各地。（VNL）

荷蘭女排13人奧運名單：

主攻：達迪洛普（Nika Daalderop）、高莉瑪（Jolien Knollema）、貝捷絲（Anne Buijs）、賈絲柏（Marrit Jasper）

副攻：盧曉絲（Juliët Lohuis）、拜贊絲（Indy Baijens）、添瑪曼（Eline Timmerman）

二傳：雲阿蘭（Sarah Van Aalen）、邦嘉絲（Britt Bongaerts）

接應：達姆冰克（Elles Dambrink）、柏拉克（Celeste Plak）

自由人：列仙克（Florien Reesink）

替補：馬寧（Nova Marring／接應）



多明尼加女排連續兩屆出戰奧運。（Getty Images）

C組：多明尼加女排 - 不能小看的加勒比海女王

奧運往績：8強（2012、2020）

世界排名：11

主教練：基維克（Marcos Kwiek）



加勒比海島國多明尼加熱愛運動，排球是繼棒球、足球、籃球和田徑以外的熱門運動，主要獎牌目標是泛美運動會和中北美及加勒比海錦標賽，奧運對他們而言門欖有點高，女排依然能夠連續兩屆置身奧運，實在不簡單。美國女排在中北美及加勒比海女排錦標賽未必會太着緊，多明尼加由2019年起連續三屆奪冠，三次均曾擊敗美國，包括去年的決賽。2023泛美運動會，多明尼加擊敗全派副選上陣的巴西奪金。

巴黎奧運是他們史上第四次入圍，基維克教練選擇一個經驗行先的陣容，13人名單當中多達9人為舊將，隊長瑪迪（Niverka Marte）、大槌手迪拉古絲（Bethania de la Cruz）、副攻手艾芙（Lisvel Elisa Eve）、自由人卡絲迪露（Brenda Castillo）皆是繼2012倫敦奧運和2020東京奧運後第三屆出戰。

東京奧運多明尼加在最後一場分組賽擊敗主隊日本，力壓對方出線八強。（Getty Images）

副攻手阿莉亞絲（Cándida Arias）曾出戰倫敦奧運，接應姬娜干莎莉絲（Gaila González）、主攻手巴耶蓮馬天妮絲（Brayelin Martínez）和賓雅（Yonkaira Peña）以及另一副攻珍妮莉馬天妮絲（Jineiry Martínez）則曾在東京奧運出戰。新人只得4位，包括18歲的二傳手洛迪古絲（Ariana Rodríguez），20歲的接應塔比亞（Alondra Tapia）及23歲的主攻姬莉安（Madeline Guillén），22歲的副攻謝拉甸干莎莉絲（Geraldine González）為後備球員。

去到奧運各隊全力出戰，多明尼加實力始終是次一級，不過不能因此小看。2023年9月舉行的巴黎奧運資格賽，在寧波上演的A組賽事，多明尼加7戰6勝，只在首仗不敵捷克，以小組首名搶得奧運入場券，保絲高域在陣的塞爾維亞也只能以次名出線，中國隊只得第四，要靠其他途徑爭取資格。回看東京奧運，多明尼加在最後一場分組賽擊敗主隊日本，力壓對方出線八強。就算實力並非頂級，未必有力爭冠的多明尼加，在一班經驗戰將領軍下往往能殺對手一個措手不及。

多明尼加自由人卡絲迪露。（Getty Images）

焦點球員：卡絲迪露 — 酗酒嘉年華女王改過變巨星

多明尼加陣中有一位世界級巨星——自由人卡絲迪露。她自15歲起代表國家隊，長年是球隊主力，2012年倫敦奧運時多明尼加八強0：3負美國出局，卡絲迪露仍獲選為賽事最佳自由人，她正是在那一年開始外流歐洲球會打球，當時她只得20歲。現在她已是女排代表人物之一，長年效力頂級大球會，無法想像出道早年她幾乎自毀前程。

身高只得1.67米，在「高妹」當道的排球場被改了個「Chin Chin」的花名，意思就是細細粒，她最有名的還有漂亮的臉蛋，2010年當選為一年一度的多明尼加嘉年華女王。年輕時她曾經酗酒，到國家隊訓練時常常遲到，幸好她臨崖勒馬，決意改變糜爛生活，幫助自己和家人，沒有浪費大好天份成就豐盛球員生涯。

歷年來她在球會獲得不少錦標，只差女排歐聯一項冠軍，同時在球會和國家隊贏盡個人榮譽，這位全球著名的自由人已經32歲，巴黎奧運定必再次使出渾身解數力求再創驚喜。

多明尼加女排13人奧運名單：

主攻：姬莉安（Madeline Guillén）、賓雅（Yonkaira Peña）、迪拉古絲（Bethania de la Cruz）、巴耶蓮馬天妮絲（Brayelin Martínez）

副攻：阿莉亞絲（Cándida Arias）、艾芙（Lisvel Elisa Eve）、珍妮莉馬天妮絲（Jineiry Martínez）

二傳：瑪迪（Niverka Marte）、洛迪古絲（Ariana Rodríguez）

接應：塔比亞（Alondra Tapia）、姬娜干莎莉絲（Gaila González）

自由人：卡絲迪露（Brenda Castillo）

替補：謝拉甸干莎莉絲（Geraldine González／副攻）



巴黎奧運女排賽程

分組賽：7月28日至8月4日

八強： 8月6日

四強： 8月8日

季軍戰：8月10日

決賽： 8月11日



巴黎奧運女排直播安排

香港4間電視台TVB、ViuTV、HOY TV、香港電台將免費直播巴黎奧運，相信會有電視台直播女排的比賽。