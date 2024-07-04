中國名將蘇炳添緣盡巴黎奧運　上屆首名成績入百米決賽︱田徑

中國短跑名將蘇炳添3年前在東京奧運的演出震驚世人，他在100米準決賽以9.83秒跑出亞洲新紀錄，更以首名成績入決賽，表現前無古人。大家都很期待在巴黎再次欣賞「蘇神」表演，力爭獎牌，可惜他在周四晚上公布，他將會缺席巴黎奧運田徑賽事。



蘇炳添東京奧運殺入決賽，帶來驚喜。（Getty Images）

蘇炳添無緣巴黎為隊友送上祝福

蘇炳添自東京奧運後，持續受傷患困擾，曾休戰多時，至今年2月終復出參加全國室內田徑大獎賽成都站，他在決賽跑出6.66秒得亞軍，以0.01秒之差不敵陳冠鋒。當時仍未有消息指他可能會棄戰巴黎奧運。

直到今天蘇炳添接受中國媒體訪問確認未能到巴黎出戰，並跟隊友說：「我在這裏非常想跟中國接力隊說，雖然我不能到賽場上跟你們一同作戰，我把我的祝福和能量都送給你們，希望你們能在巴黎的跑道上順利進入決賽，希望你們能享受比賽帶來的快樂，希望你們能戰勝自己，獲取最好的成績來回報國家，祝福你們。」

東京奧運後持續受傷患困擾

新華網報道，蘇炳添受困於傷病和身體狀態，「今年比賽和訓練不夠系統，世界田聯男子100米的世界排名上已沒有了他的名字。」他唯一能夠參加巴黎奧運會的機會就是參加男子4X100米接力比賽。在5月進行的2024年世界田聯接力賽上，中國男子4X100米接力隊在初賽獲小組第二，鎖定巴黎奧運參賽資格。

今年2月復出參賽時，蘇炳添已闊別正式比賽超過一年，他在去年6月宣布由於身體原因避戰去年的世錦賽及杭州亞運，全力備戰今年的巴黎奧運，無奈他最終還是因傷無緣巴黎。

蘇炳添持續受傷患困擾，未能出戰巴黎奧運。（Getty Images）

東京奧運百米準決賽頭60秒快過保特

蘇炳添在2021件東京奧運寫下歷史，他在100米準決賽以9.83秒跑出亞洲新紀錄，更以首名成績入決賽。他是歷來第二位亞洲選手能置身男子100米決賽，對上一次已經要數到日本選手吉岡隆徳參加1932年洛杉磯奧運。

他一戰破盡玻璃天花，百米飛人賽場過去40年來都是非洲裔選手天下，蘇炳添用表現打破短跑「血統論」。他在該仗的頭60米分段時間6.29秒，較保特創下世界紀錄時的6.31秒更快，9.83秒也令他成為奧運百米賽事歷來第5最快男跑手。他在決賽以9.98秒得第6名，2023年6月宣布由於身體原因避戰世錦賽及杭州亞運，全力備戰巴黎奧運。蘇炳添已經34歲，今屆奧運曾預期是他最後一屆參賽，遺憾最終未能再次出場。

蘇炳添100米個人最佳成績：

9.83秒



上屆奧運成績：

100米／第6名

4x100米接力／遞補銅牌

