巴黎奧運獎牌榜預測｜中國金牌數目威脅美國　日本成績勢倒退

巴黎奧運獎牌榜預測！大家認為中國能否在獎牌榜威脅美國的地位？

數據資料分析公司尼爾森旗下的Gracenote根據近3年的大賽成績，預測巴黎奧運獎牌，美國以37面金牌居首，中國以一面之差的36面排次席。



Gracenote根據自2021年東京奧運以來的國際及洲際大賽成績，推算巴黎奧運的獎牌榜。Gracenote的文章表示，由於俄羅斯及白羅斯運動員在2022年2月後大多缺席大賽，難以推算成績。

Gracenote在6月底公布的推算指，美國會在巴黎奧運獲得123面獎牌，以37金34銀52銅排獎牌榜首。美國在上屆奧運得113面獎牌，Gracenote估計美國在總獎牌數目會有進步。美國隊會在26個大項取得獎牌，田徑及游泳仍然是美國隊的獎牌庫，接近一半的獎牌來自這兩個項目。

Gracenote預測巴黎奧運獎牌榜前十名。（網上圖片）

中國隊在東京奧運贏得89面獎牌，Gracenote估計中國隊的表現跟上屆差不多，會贏得87面獎牌，排獎牌榜次席。該模型更估計，中國可以在金牌數目威脅到美國，中國隊有望贏得36金，僅比美國少一面。跳水、射擊、游泳、舉重、乒乓球、體操及羽毛球是中國奪獎牌的優勢項目。

東京奧運獎牌榜。（網上圖片）

Gracenote認為英國可以連續4屆取得60面以上獎牌，估計今屆會有62面獎牌落袋，與上屆差不多，在總獎牌數目上僅次美國及中國。不過，如果計金牌數目的話，主辦國法國有力躋身三甲。模型估計法國可以藉主場優勢，大幅進步，贏得56面獎牌，當中金牌有29面。

Gracenote預測巴黎奧運獎牌榜11至30名。（網上圖片）

Gracenote估算，日本的成績將有倒退，總獎牌數目由上屆的58面下降至今屆的46面，當中有12面金牌，上屆日本憑主場之利奪27面金牌。Gracenote展現了獎牌榜前30名的估算，當中沒有港隊，意味住該模型估計港隊今屆前30名不入。

Gracenote表示，會在開幕禮前幾日再更新一次預測獎牌榜。