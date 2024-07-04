環法單車｜39歲卡雲迪殊苦等三年再贏分站　生涯35個冠軍破紀錄

2024年環法單車賽第五站，在聖維爾巴斯（SAINT-VULBAS）衝線，今站全長177公里，僅得兩個不足400米的爬坡搶分路段，是一眾衝線車手的表演機會。

英國39歲的傳奇車手卡雲迪殊（Mark Cavendish），在今站如願以償，率先衝過終點，贏得生涯第35個環法分站冠軍的車手，超越70年代名將﹑比利時車手「食人魔」麥克斯（Eddy Merckx）。



環法｜卡雲迪殊第34次勝出分站 傷病交煎4年堅持等到希望

環法第五站由東南部城市聖讓莫里延訥（SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE）起步，向着鄰近里昂的聖維爾巴斯進發。今站全長177.4公里，被列為是平路賽站，僅設兩個四級爬坡的搶分點，今站的焦點落在39歲的英國「衝線王」卡雲迪殊身上，力爭打破紀錄，成為史上贏得最多環法分站的車手。

進入最後1500米，卡雲迪殊效力的艾斯坦拿車手仍有兩名車手為他開路，這名傳奇英國車手經驗老到，一直尋找最佳位置，伺機發力，他在最後直路「起圍」，壓過一眾車手率先衝線，生涯第35次贏得環法分站冠軍，同時超越比利時車手「食人魔」麥克斯（Eddy Merckx）的紀錄。

卡雲迪殊衝線一刻高舉雙臂，全場為之若狂，車手們紛紛向他道賀，他在落車後即與隊友保爾（CEES BOL）雙擁慶祝。

「這是難以置信，對車隊來說是一場賭博，嘗試贏得一個分站，而我們做到了。」

被譽為史上最強衝刺車手的卡雲迪殊，自2007年首度參加環法，2016年已經累積33個分站冠軍，破紀錄看來只是時間問題，但接連經歷炒車﹑被淘汰﹑不獲選等挫折，2021年在疫情下舉行的環法終取得生涯第34勝，追平麥克斯的紀錄。

卡雲迪殊在2022年再次無法參賽，上年在環法發生嚴重車禍，鎖骨骨折退賽，為了打破紀錄，他延遲退休計劃，今年第15度出戰環法，來到第5站終於如願以償。

「在生涯最後一年，能夠與一眾出色的車手一同出戰，這是我的榮幸。不少車手近日向我說：『我希望你今年可以贏車！』他們的說話使我動容。」卡雲迪殊仍有機會改寫紀錄，今年餘下賽站依然傾盡全力，若然有機會的話，他會再度爭取分站冠軍。

卡雲迪殊的教練Vasilis Anastopoulos更感動落淚，「他（卡雲迪殊）在今天證明了自己是偉大的冠軍」，他強調卡雲迪殊不會因破紀錄而停步，第六站由馬孔（Macon）至第戎（Dijon）同樣是平路賽站，這名英國車手有望再添分站冠軍，「我們希望贏多2至3個分站。」

（路透社）