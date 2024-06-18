英國一代車神身無分文　破產兼無家可歸或要賣奧運金牌︱單車熱話

英國單車傳奇名將韋健士（Bradley Wiggins）的前半生，是個熱血勵志的故事，克服從破碎家庭長大、受後父虐待和教練性侵逆境，贏得5面奧運金牌，並成為首位贏得環法單車賽的英國人，地位形同國家英雄。

2016年里約熱內盧奧運贏得生涯第5面金牌，榮耀與光環處於巔峰之際，卻捲入禁藥醜聞，並在風暴中匆匆退役。名氣與壓力將他推到抑鬱鋒口，經常酗酒，2020年與相伴多年的太太離異，韋健士自此加速自毀——行為怪異惹爭議、生意失敗賣樓還債導致無家可歸，盛傳要不斷寄居友人梳化，即使如此仍欠債百萬英鎊，無力償還被宣布破產，隨時要變賣奧運金牌。一代國民英雄，數年間沉淪至谷底。



韋健士在2016里約熱內盧奧運贏得生涯第5面金牌，榮耀與光環處於巔峰。（Getty Images）

5征奧運的英國單車國民英雄

韋健士從2000年悉尼奧運走到2016里約奧運賽場，從場地單車到公路單車計時賽再重返場地單車懷抱，5度為英國征戰奧運賽場，贏得5金1銀2銅8面獎牌，當年成為英國歷史上贏得最多奧運獎牌的運動員，紀錄到東京奧運才被另一單車名將堅尼（Jason Kenny）打破。

韋健士在2012年贏得環法公開賽總冠軍，是英國史上首人。（Getty Images）

環法總冠軍 英國第一人

韋健士成名於場地賽，2005年轉戰公路賽亦取得成功。他在2012年贏得環法公開賽總冠軍，成為英國史上第一個贏得此項殊榮的車手，同年再於主場奪得倫敦奧運公路計時賽金牌，一年後獲英女王封爵。成長於倫敦西北地區基爾伯恩（Kilburn）的韋健士當時感言：「基爾伯恩地區的孩子，以前未贏過奧運金牌和環法冠軍，現在他們贏過了。」

韋健士為英國贏得5金1銀2銅共8面奧運獎牌，在英國車壇地位無可取代。（Getty Images）

禁藥風波中匆匆退役

2016年里約熱內盧奧運贏得生涯第5面金牌，同年10月他所屬的天空車隊（Team Sky）醫療報告被公開，韋健士被踢爆2011年環法單車賽至2013年環意單車賽期間，申請醫療用途豁免（TUEs）獲准使用兩種禁藥。

由於他在2011年前以及2013年後並沒有因呼吸系統敏感服食藥物，因此連續多月被捲入禁藥風波，外界質疑他的冠軍是靠藥物贏得，一世英名蒙上陰影，也成為他人生轉捩點。禁藥醜聞爆出後兩個月，韋健士2016年底宣布退役。

韋健士2016年底在禁藥醜聞中結束職業生涯。（韋健士instagram）

與太太離婚頓失精神支柱

自從爆出禁藥醜聞後，不止韋健士受影響，他當時的太太Catherine或受害更深。韋健士否認有任何過錯，禁藥調查帶來巨大壓力，他曾形容過程猶如「惡意捕獵女巫」（malicious witch-hunt），壓力大得幾乎殺死妻子。

韋健士曾在2012年出版的自傳中形容，Catherine將他從一個「自毀和充滿酒精」的青年期之中拯救出來，指出對方在他的成功扮演關鍵角色，「她是穩定的一個，總是在那裏。她看着我走過美好的與不好的時光，起起跌跌以及偉大時刻。我們2002年走在一起開始，我們已是一個團隊。」Catherine是最了解他的人，總是在身邊支持他，為他保管一切事情，二人育有兩名子女，「在她眼中我從不會做錯。」

可惜禁藥醜聞爆出後，二人據報開始不停激烈爭吵。韋健士宣稱Catherine因壓力需接受治療，二人終在2020年離婚，韋健士頓失精神支柱。

Catherine多年來陪伴韋健士走過高低起跌，到2020年離婚收場。（Getty Images）

一代名將下場潦倒

2021年他曾因怪異行為見報，被拍下影片在巴黎迪士尼樂園爆粗鬧米奇老鼠，並責罵父母讓孩子四處走動。之後他受訪承認名氣與壓力將他推到抑鬱鋒口，經常酗酒。今年初他在英國廣播公司（BBC）的紀錄片憶述，「2019年我曾有過一段低潮，我太太正受精神病困擾，而我犯下不能彌補的大錯。」

韋健士未有詳述發生過什麼事，與Catherine離異後半年便跟另一女子Laura Hartshorne同居，二人育有一名孩子，之後也分開了。退役後搞生意，經營不善之下令韋健士負債纍纍，賣樓還債後仍欠下債主近百萬英鎊，被法庭勒令破產。失去事業和家庭，盛傳他已無家可歸，輪流到不同朋友家中寄居。

曾風光無限的韋健士，退役後下場潦倒。（Getty Images）

代表律師：他已身無分文

由於他已破產，名下資產由信托人接管，當中包括他的獎盃及獎牌，韋健士或被迫出售當年辛苦贏得的奧運金牌來還債，他的代表律師Alan Sellers直言，「他已失去一切，他的住宅物業，他在馬略卡的住宅，他的存款和投資。他已身無分文，這真是一件很悲傷的事。」

一代英國單車國民英雄淪落至此，實在教人唏噓。故事至此尚未完結，消息指他前妻Catherine讓他住在位於蘭開夏郡的半獨立屋，離異多年後仍有情有義。