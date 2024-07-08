單車｜25歲挪威車手環奧地利賽身亡　最高峰落山遇致命意外

與環法單車賽同期進行的環奧地利單車賽，第四站卻發生嚴重意外，挪威車手德雷格（André Drege）在落山時失控炒車，不幸身亡，終年25歲。環奧地利賽第五站因意外而取消，環法第九站開賽前亦有儀式悼念這名挪威車手。



周六（6日）舉行的環奧地利單車賽（Tour of Austria）第四站，從蒂羅爾州聖約翰（St. Johann）出發，途中經過奧地利最高峰大格洛克納山（Großglockner），在山麓卡爾斯（Kals）作為終點，完成151.7公里的賽事。

挪威車手德雷格周六在環奧地利賽遇意外身亡。（X截圖）

效力車隊Coop-Repsol的挪威車手德雷格，在落山路段時遇上致命意外，終年25歲，大會方面未有透露意外的詳情。賽會最後立即取消該站的頒獎儀式，及後再決定第五站的成績將不計算在內。

一眾車手在奧地利賽第五站以慢駛方式悼念德雷格，車隊Coop-Repsol的隊友在單車前放上德雷格的車手號碼171，舉行默哀儀式時，眾隊友神情憂傷。

德雷格在14歲時借用父親的單車，從而對單車運動產生興趣，其後更前往挪威的利勒哈默爾（Lillehammer）受訓，慢慢踏上職業車手之路。2024年是德雷格第6年做職業車手，今年曾經贏得7場賽事，可惜他已經無法再改寫紀錄。

環法單車賽第九站開賽前，同樣有默哀儀式，總成績領先的樸加查（Tadej Pogacar ）對德雷格的離世感震驚，他表示單車運動一定存有危險性，強調車手們在賽事中要好好互相照顧，以免不幸事件再發生。