巴黎奧運劍擊｜女佩世一名將之後再征奧　東奧後回勇兩奪世界冠軍

日本奧運代表團早前舉行授旗禮，公布兩名開幕禮持旗手，現年25歲的日本女子佩劍代表江村美咲（Emura Misaki）任旗手之一，是日本劍擊史上第一人。

來自劍擊家族的江村美咲，遺傳父母的劍擊基因，近年在國際賽佳績頻頻，是兩屆世界冠軍﹑亦是現時的世界第一，當然是日本今屆的衝金希望。



劍擊世錦賽｜江村美咲蟬聯世界冠軍 日本劍后為港隊帶來的啟示

江村美咲在九州大分縣出生，父母同樣是劍手，父親是江村宏二﹑曾代表日本隊出戰1988年漢城奧運的男子花劍；母親是重劍選手，並曾出戰世界錦標賽。

來自劍擊家族的江村美咲，練習劍擊似乎是順理成章，但父母沒有銳意為女兒鋪下劍擊路，江村直至小學二年級才參加父親執教的興趣班，首度執劍，而父母都沒有在女兒身上施壓，他們希望江村是真心喜歡劍擊。

江村美咲父母的劍擊基因強大，遺傳至女兒身上，慢慢專注在劍擊上，但江村卻不是揀選父母的花劍及重劍，而是成為佩劍選手。江村完成小學後，首度參與佩劍比賽，因為當年比賽的獎品是她喜愛的動畫監獄兔的拼圖，而江村如願贏得冠軍，奪走拼圖，同時拼出一副屬於「江村美咲」的劍擊拼圖。

江村美咲來自劍擊家族，父母兩人同樣是劍手。（Instagram截圖）

15歲難忘兼豐收的仲夏

2014年7月，江村美咲首度代表日本出戰亞洲錦標賽，年僅15歲的江村越級挑戰，想不到一鳴驚人，意外地殺入決賽，僅負2012年倫敦奧運金牌得主﹑韓國的金智妍（Kim Jiyeon），隨即登上頒獎台摘銀。

同年翌月，江村美咲代表日本隊參加在南京舉行的青年奧運會，雖然個人賽無緣獎牌，但她在混合團體賽為亞洲及大洋洲區贏得一面金牌，當年的隊友還有港將蔡俊彥。

江村美咲2014年代表日本出戰青奧，贏得團體金牌。（資料圖片／Getty Images）

「劍擊是我的人生！」

日本女子佩劍戰績一般，在江村美咲的出現，打破日本女佩6年的亞洲賽獎牌荒，燃起一絲希望。

「劍擊是我人生的全部。」江村美咲經過難忘的仲夏後，接受訪問時向劍擊示愛，當年將目標放在東京奧運。「贏得奧運金牌是我的夢想，當東京取得2020年奧運主辦權後，我更希望在日本主場奪金，而我父親當年打奧運時未能勝出，使我更有決心為日本及家人做到。」當年只得15歲的小妮子如此立下宏願。

江村美咲在2014年的青奧後，許下奧運奪金的諾言。（資料圖片／Getty Images）

東京奧運受疫情延後一年，2021年的夏天，江村美咲有機會兌現當年的承諾，可惜在16強以12：15憾負法國劍手布妮（Manon Brunet），主場奪金的美夢成空。

江村美咲相當重視東京奧運，她為了在主場有好表現，日復日努力的練習，可惜最終失落獎牌，她卻不知道自己欠缺什麼，亦是她劍擊生涯中的一大挫折，奧運會後患上倦怠綜合症的心理問題。

江村美咲16強不敵法國的布妮。（FIE圖片）

江村美咲當時的教練，正是港隊現任教練李旭宰。（FIE圖片）

心病還需心藥醫，江村因為劍擊而產生鬱結，在教練的鼓勵下，她在2022年3﹑4月﹑賽季期間放了10天的假，是生涯首次放假，並隨即染上一頭金髮，加上教練不斷「洗腦式」鼓勵，不斷說她是「世界上最好的」。休假後，江村明白休息的重要性，慢慢重拾狀態，愈戰愈勇，贏得生涯首個世界盃分站冠軍，同年7月再下一城，首度稱霸世錦賽，搖身一變成世界冠軍。

江村美咲在2022年小休後，首度贏得世界冠軍。（FIE圖片）

突破心理關口後，江村美咲連番創下佳績，2023年順利蟬聯世錦賽，成為史上首名日本連取兩年世界冠軍。在2023/24賽季，縱然江村未有國際賽奪冠，但她的表現穩定，季尾兩度登上頒獎台，加上早前的亞錦賽首度贏冠軍，助她世界排名重返第一。

連續兩年世界冠軍﹑以「世一」姿態出戰巴黎奧運，江村美咲當然希望完成她在10年前許下的願望，「我希望在奧運贏得個人及團體金牌，但我更希望是在劍道上相信自己，盡情發揮，可以不留遺憾地完成賽事。」