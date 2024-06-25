劍擊亞錦賽｜江旻憓因傷缺陣團體賽　港隊男佩挫中國隊負世一摘銅

撰文：趙子晉
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香港女子重劍世界第一江旻憓，因傷缺陣亞洲劍擊錦標賽團體賽，佘繕妡﹑陳渭泠﹑連翊希合力出戰，4強遇上中國隊，力戰以40：45憾負，無緣決賽，獲得一面銅牌。
由羅浩天﹑何思朗﹑陳樂熹﹑梁天晴組成的港隊男子佩劍，8強以45：37力克中國隊晉級，其後憾負世界第一韓國隊摘銅。

江旻憓因傷缺陣，港隊女子重劍找來佩劍的歐倩瑩（左二）客串。（中國香港劍擊總會）

江旻憓因傷缺陣團體賽，港隊女子重劍隊由佘繕妡﹑陳渭泠﹑連翊希及女佩的歐倩瑩擔任替工」做後備。港隊女重被列為3號種子﹑首圈輪空，在8強鬥哈薩克，即使江旻憓不在陣，港隊依然以45：21輕取對手晉級。

港隊4強惡鬥中國隊，兩軍分數緊咬，4局過後打成20：20平手，佘繕妡在第五局一度稍微拉開2分領先，惟個人賽金牌得主余思涵為中國隊收復失地反超前，為港隊守尾門的佘繕妡曾經追近至2分，未能乘勢取回領先，港隊40：45不敵中國隊，摘下一面銅牌。

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佘繕妡為港隊女重守尾門。（中國香港劍擊總會）

被列為5號種子的港隊男子佩劍，首圈以45：26輕取約旦，與中國隊爭奪4強席位，港隊除了首局落後外，其餘時間同樣領先，並將分差愈拉愈遠，一度領先至雙位數分差，結果港隊以45：37挫中國隊，殺入4強。

香港隊挑戰世界第一韓國隊，港隊早段落後，小將陳樂熹（Royce）單局打出14：3，一下子扭轉形勢領先20：18，梁天晴與羅浩天力保優勢。Royce面對老將具本佶再失領先，結果以37：45不敵對。

港隊男子佩劍隊。（中國香港劍擊總會）
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