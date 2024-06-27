劍擊亞錦賽｜男子重劍突飛猛進幕後功臣　「船長」陸昶名突破迷霧

方凱申、何瑋桁、吳浩天是香港男子重劍隊近年的主力，早年卻陷入迷失期，就像同在一條船，儘管他們如何努力地各自划，彷彿也在原地踏步，直至前港隊代表陸昶名以教練身份回歸，這條船終於有船長，帶領港隊男重向着明確的方向邁進。

上年杭州亞運的兩面銅牌、今年亞錦個人賽包辦金銀牌，成績已經實在地證明港隊男重的進步，而陸昶名帶給團隊的不只是獎項，更是一種備受重視的心靈寄託。



港隊男子重劍今年亞錦賽團體摘銅。（FIE圖片）

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男子重劍成港隊今屆亞錦賽最大驚喜

港隊男子重劍必定是今年劍擊亞錦賽的最大驚喜，何瑋桁與吳浩天歷史性包辦決賽，何成為史上首名男重代表稱霸亞洲，亦是港隊第4個亞洲冠軍。港隊男重周三（26日）轉戰團體賽，港隊先挫韓國隊，4強與哈薩克激戰，互有領先，即使港隊落後，比分依然緊咬，末段差距一度收窄至1分，惜最終仍力戰而敗，獲得一面銅牌。

站在港隊男重背後的，是頂着一頭長髮﹑廣東話帶點外國人腔的教練兼前港隊代表陸昶名，自從他回歸港隊後，戰績節節上升，究竟這名港隊大師兄有什麼魔力？

陸昶名（左）。（FIE圖片）

港隊「大師兄」陸昶名的神奇魔力

陸昶名2022年10月以教練身份加入港隊，不足兩年內，吳浩天﹑何瑋桁先後在大獎賽創下個人最佳戰績。上年9月的杭州亞運，港隊男子重劍歷史性取得兩面獎牌。何瑋桁在今年4月的巴黎奧運亞大區資格賽封王獲得奧運入場券，加上日前的亞錦賽包辦決賽，成績已經說明一切。

男子重劍隊的佳績背後，除了是技﹑戰術的提升，也是心態的提升。

何瑋桁首度稱霸亞洲。（FIE圖片）

2022年初教練離職曾如亂石投林

男子重劍感覺上是在港隊中被忽視的一群——戰績不及其他劍種，自2022年初，算是負責執教男重的烏克蘭教練離職後，他們經歷了大半年的真空期。若然男子重劍隊是一艘船的話，隊員們以往各自努力地划，希望這艘船行得更遠﹑走得更快，但方法﹑方向是否正確，都無人知曉。

這大半年間，就算男子重劍沒有專責的教練，習還是要練，團體課與個別課如常，他們還是一股熱血，向着好成績不斷跑，但沒有確實訓練計劃下，單憑個人的努力事倍功半，彷彿亂石投林，空有一腔熱誠難以有顯著進步。當陸昶名回歸後，似乎一切都有改變。

港隊男重向來有熱誠，但一度在沒有專責教練幫助下難以進步。（香港劍擊總會圖片）

好長氣又好有耐性瘋狂討論劍擊

11年前，方凱申曾經與陸昶名做隊友，如今身份不同，連印象都有所不同，「他（陸昶名）好長氣，我記得有一次本身上半個鐘的個人堂，因為大家有不同的意見，我們溝通了一個多鐘頭後才可以繼續訓練。又有一次溝通如何做好一個動作，大家討論了一個小時。」

「他（陸昶名）既是師兄又是教練，他喜愛與我們分享自己的經驗，我們經常交流對劍擊的見解，有時我們在劍擊上有不明白的地方，他都不厭其煩地解釋再解釋，重覆5次﹑10次都願意，直到我們明白為止。」吳浩天也有差不多的看法。

陸昶名沒有傳統教練的架子，劍道外與隊員打成一片，吳浩天更笑指陸「平時癲吓癲吓」，但一旦觸及劍擊，他便會認真起來，「一講正經嘢無兩個鐘都走唔甩」。

吳浩天指陸昶名「一講正經嘢無兩個鐘都走唔甩」。（FIE圖片）

陸昶名十分有耐心。（FIE圖片）

無論如何都會為他們找解決方法

換轉是兩年前，港隊男重遇到困難不知如何是好，如今遇上既是師兄又是教練的陸昶名，無論如何都會為他們找解決方法，這種被重視正是以往欠缺。

「當他（陸昶名）執教後，我們方向﹑目標明確，一開始有少少成績後，我們就完全相信他，全力向前衝。」何瑋桁說。「一係唔Commit，一Commit就All in」是陸昶名的處事態度，遇上向來以熱血見稱的港隊男重，算得上是一拍即合。

「我清楚大家的實力，我想幫他們找回信心，慢慢把戰績提升，這是我執教港隊的原因。」陸昶名說。

他們一起進步﹑一起相信，正是港隊男子重劍突飛猛進的元素。