劍擊亞錦賽｜男子重劍女子花劍齊摘銅　中港大戰何瑋桁力追仍僅負

亞洲劍擊錦標賽周三（26日）上演男子重劍和女子花劍的團體賽事，港隊均殺入第三、四名戰，即使分別敗陣，仍獲得銅牌。



男子重劍團體賽，早前在個人賽奪金的何瑋桁、奪銀的吳浩天，與吳庭騫合作為港隊出戰，首圈32強輪空之下直接打入16強，並以45：25大比數擊敗實力較弱的澳門隊，來到8強則遇上世界排名第7的韓國。

男子重劍港隊。（香港劍擊總會）

男子重劍港隊勇挫韓國入四強

港隊對韓國戰況前半段一直膠着，戰畢第5局後港隊稍稍落後15：17，即調入先列後備的方凱申，他打出一局4：1令大分反超19：18，緊接吳浩天以4：1將分差拉開到23：19，港隊稍有喘息空間後，保持4分領先、以27：23進入最後一局，由「守尾門」的何瑋桁大戰韓國選手Kim Jaewon，兩人打足餘下分數，何瑋桁終以細分18：15擊敗對手，港隊45：38獲勝，打入4強。

4強對手是世界排名第5的哈薩克，港隊以34：44吞敗，落入第三／四名戰。

吳浩天在個人賽獲銀牌，在團體賽上陣也有好表現。（香港劍擊總會）

港將力戰僅負中國仍獲銅牌

港隊在季軍戰與中國隊合演一場精彩賽事，亞洲冠軍何瑋桁打頭陣首節以1：4落後，吳浩天緊接出場戰成6：10，方凱申甫出場已連追兩劍，終以10：15交棒；之後三人輪流上陣均未能拉近差距，直到第9節何瑋桁守尾門，他上場時港隊仍落後35：40，他一度接連搶分得手追至39：41的兩分之差，可惜旋即又被拋開至40：44。

何瑋桁在落敗邊緣仍在奮戰，再追兩分至42：44，當時間愈來愈少，他不得不急於出手下，一次「雙燈」終結賽事，中國隊以45：43獲勝，成為賽事季軍，港隊即使落敗，由於賽事設有雙銅牌制，因此仍獲得銅牌。

作為出爐男子重劍個人賽亞洲冠軍的何瑋桁，將會出戰巴黎奧運。（香港劍擊總會）

香港女子花劍隊。（香港劍擊總會）

女子花劍團體賽，港隊由陳諾思、鄭曉為、關俞澄和符妤名上陣，在16強輪空下直入8強，只要贏一場便可獲得獎牌。

港隊在8強對澳門，完成第一輪三局交鋒後，比分差距仍不自太大，當時港隊領先15：11，但陳諾思再上陣即打出一局5：0，一口氣擴大比分後，港隊換入符妤名，她也以5：3贏得小局，將港隊領先局面帶到25：14。

港隊打入女花銅牌戰。（香港劍擊總會）

緊接鄭曉為、符妤名再各打出5：1、5：0取勝，領先局面已擴至35：15，分差超過20分，港隊最終以45：24獲勝，率先鎖定獎牌，在4強對團體世界排名第4的日本，終以28：45落敗，落入第三／四名戰，需鬥韓國隊。

港隊在第三／四名戰以36：45不敵韓國成為殿軍，同樣在賽事設雙銅牌制下，登上頒獎台。