劍擊亞錦賽｜何瑋桁吳浩天包辦金銀創歷史　一句玩笑10年後終成真

港隊男子重劍代表何瑋桁及吳浩天，將亞洲劍擊錦標賽的決賽台，變成香港公開賽一樣，兩人過關斬將殺入決賽，香港劍擊隊首度在亞錦賽包辦金﹑銀牌，他們都已經寫下歷史。

他們經常掛在口邊的「決賽見」，如今卻在亞錦賽實現，兩人在決賽台上各出奇謀，最終何瑋桁以一劍之差反勝吳浩天奪冠。

何瑋桁與吳浩天同樣是1996年出生，一同奮鬥逾10年，他們是隊友﹑是好友﹑亦是對手，由當年一同踏上亞少頒獎台，到現時的亞錦賽決賽台，無論勝負誰屬，其實都不太重要。



吳浩天（左一）與何瑋桁包辦亞錦賽男子重劍金﹑銀牌。（FIE圖片）

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劍擊亞錦賽｜男子重劍何瑋桁決賽挫吳浩天奪冠 港隊包辦金銀牌

2024年6月24日，又是一個港隊男子重劍值得記住的一天。當何瑋桁與吳浩天在亞洲錦標賽分別擊敗韓國劍手及隊友吳霆騫後，雙雙躋身四強，鎖定兩面獎牌。

何瑋桁以頭號種子身份一路晉級，四強再鬥哈薩克劍手Yerlik Sertay，大部分時間落後，直至最後一節反超前，最後以15：13力克對手晉級，為港隊率先取得決賽一席。另一邊廂的吳浩天惡鬥日本劍手古俣聖，三節後打成9：9平手，能否包辦決賽就關乎「決一劍」，吳浩天果斷反攻得手奠勝，香港隊首次在亞錦賽包辦決賽席位。

亞錦賽的決賽台頓時變成香港公開賽，吳浩天與何瑋桁由細打到大，不論訓練﹑比賽都多次交手，兩人都熟悉對方打法。吳浩天接連反攻領先兩分，直至第三節，瑋桁一分反攻﹑阿天一劍衝刺，你來我往，瑋桁末段反超前，結果以15：14力克隊友，成為香港首位男子重劍亞洲冠軍，亦是劍擊港隊史上第四名亞洲冠軍。

吳浩天與何瑋桁將亞錦賽決賽台，彷彿變成香港公開賽一樣。（FIE圖片）

「你加油，我會係決賽等你！」吳浩天出戰4強前向瑋桁說。

「好，決賽見！」瑋桁回應道。

以往海外出戰不同賽事，他們常常把「決賽見」這句說話掛在口邊，想不到在今年亞錦賽做到了。吳浩天在四強與日本劍手古俣聖激戰至「決一劍」，同時因為賽前這個承諾，關鍵時刻更加堅決，「我在比賽途中已經知道他（何瑋桁）勝出，我腦海浮現：『我一定要守好呢個約定』。我更專注在賽事中，眼中只有我對手，腦海中只想如何得分。」

當看到吳浩天勝出「決一劍」後，何瑋桁高舉姆指，興奮得手舞足蹈，「平時打其他比賽世界賽，成日都會話決賽見，今次真係決賽見，冇諗過我哋都可以做得到，一齊喺決賽台度打好唔真實，覺得好開心好爽。」

何瑋桁與吳浩天相識十多年，如今一同打入亞錦決賽，意義重大。（FIE圖片）

何瑋桁與吳浩天今年亞錦賽合力創下歷史，寫下港隊男重的光輝一頁，兩人賽後一個擁抱勝過千言萬語。同樣是1996年出生的兩人，過往曾經在2013年的亞青少年組個人賽﹑2017年的亞洲U23錦標賽攜手奪獎，由少年組起一同奮鬥超過10年，如今竟齊齊登上亞洲最高舞台的決賽。

「我們從2012年開始做隊友，由少年組﹑青年組﹑U23﹑成年組，過往都曾經一同登上頒獎台，如今一起在亞洲最高的舞台上的決賽交手，這次決賽足以印證我們之間的友情，對我們別具意義。其實與平時交手沒有太大分別，只是（今次）大家都打到抽筋。」吳浩天說。

2013年，吳浩天與何瑋桁一同登上亞少賽的頒獎台。（受訪者提供）

11年後，兩人再度攜手登頒獎台。（受訪者提供）

從懷疑到自信 吳浩天深信可飛更遠

2018年轉全職的吳浩天，曾經陷入自我懷疑的循環，他在近年逐步走出低潮，上年的多哈站大獎賽的16強﹑杭州亞運個人8強﹑團體銅牌﹑今年多哈站再闖16強，直至今年亞錦入決賽，他實實在在感受到自己的進步。

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「近兩年成績上有很大的進步，自己變得更有信心﹑更成熟﹑更沉實，感覺很實在，就像健身一樣，以前每日努力去健身室，每天也照鏡查看成果，似乎沒有進展。這兩年就像我依然很努力﹑很努力地練，但沒有刻意看成果，當我去到（2023年）多哈（大獎賽）時，我好似『大隻咗』，去到亞運又有點進步，今次亞錦賽就更加『大隻』。」

「我現時不再擔心自己沒有成績，我深信只要想法正面﹑訓練落足苦功，必然有好的成果。從成績上是我生涯的高峰，我都十分開心，但不能自滿，我希望真正高峰還未到。」從懷疑到自信，這面亞錦銀牌令吳浩天更相信自己可以飛得更高。

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吳浩天喜好模仿球星比寧咸的慶祝動作。（FIE圖片）

亞錦銀牌雖然是吳浩天生涯最佳成績，但他希望高峰仍未到。（FIE圖片）

男重港隊在亞錦賽前，受邀到哈薩克進行集訓，似乎頗有成效，三名港將打入8強。吳浩天指出當地訓練與在港時不同，「哈薩克的訓練模式與香港不一樣，他們10節練習當中有8節都是實戰，而哈薩克劍手好勇鬥狠，基本上沒有時間猶疑，加上當地網速很差，令我們專心劍擊。」何瑋桁同時表示，經過今次訓練營後，習慣了對抗性大﹑高強度的對打，故此以相同心態出戰今次亞錦賽。

何瑋桁在晉級過程中兩度險勝哈薩克劍手。（FIE圖片）

亞洲錦標賽是何瑋桁出戰巴黎奧運前的最後一項比賽，他卻驚喜奪冠，瑋桁笑言與預想有出入，「這個不是預期的結果，這個冠軍令我好大機會在奧運會首圈輪空，同時讓我更沒有包袱，更享受奧運的舞台。」