歐國盃｜西班牙第4度封王　2：1擊敗英格蘭

歐國盃決賽周日（7月14日）在德國舉行，西班牙由後備上陣的奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）於下半場86分鐘建功，以2：1擊敗對手英格蘭，第四次奪得歐國盃冠軍， 英格蘭則連續兩屆飲恨亞軍。



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西班牙隊主帥迪拉富安迪（Luis de la Fuente）對首發陣容作出兩個調整，後衛丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）及拿洛文特（Robin Le Normand）停賽後復出，分別取代拿祖費南迪斯（Nacho Fernandez）及捷西斯拿華斯（Jesus Navas）。

英格蘭隊主帥修夫基（Gareth Southgate）則有一個調動，由勞基梳爾（ Luke Shaw）首發， 換下捷比亞（Kieran Trippier）。

兩軍在上半場互交白卷，日前17歲生日的新星拉明耶馬（Lamine Yamal），在本仗打破已故球王比利（Pelé）在1958年世界盃所創的紀錄，成為歷來大賽決賽最年輕上陣球員。他曾在22分鐘射門，但被馬克古希（Marc Guehi）封阻。英格蘭在上半場僅一次射門中框，科頓（Phil Foden）禁區內施射，但被對方門將烏尼西蒙（Unai Simon）接住。

下半場47分鐘，尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）接應拉明耶馬傳球，為西班牙先開紀錄。73分鐘，後備入替的高爾彭馬（Cole Palmer）在比寧咸（Jude Bellingham）助攻下扳平。但在86分鐘，奧耶沙巴爾建功，助西班牙奪得冠軍。