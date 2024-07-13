歐國盃｜艾歷臣決賽前撰文撐英格蘭　讚修夫基解開多年的12碼心魔

英格蘭距離讓足球回家只差一步，周日（14日）深夜將與西班牙爭奪歐洲國家盃錦標。早前驗出患上末期癌症的前英格蘭主帥艾歷臣（Sven-Goran Eriksson），在英媒撰文為英軍及主帥修夫基打氣，就算身患重病，這名瑞典老帥依然會觀看直播支持英軍。



前英格蘭領隊艾歷臣患上末期癌症 僅餘不足一年壽命︱足球熱話

年屆76歲的艾歷臣，今年初確認患上末期癌症，並表示「最多只餘一年壽命」。縱然如此，這名瑞典籍名帥依然活躍在球圈，早前圓夢在晏菲路帶領利物浦名宿隊。

艾歷臣在2001至2006年期間執教英格蘭，可惜接連3屆在世界盃及歐國盃八強止步，無緣打破多年的冠軍荒。作為前英軍主帥，如今見證英格蘭再度打入歐國盃決賽，這名患癌老帥當然希望見證英軍捧盃。

艾歷臣。（Getty Images）

在英格蘭決鬥西班牙前夕，艾歷臣在英國《每日電訊報》撰文，為英軍及現任領隊修夫基打氣。

「英格蘭領隊擁有一份美麗的壓力，我都感受過，英格蘭歷年13任領隊都未曾捧起獎盃，無人比修夫基更加接近。2018年世界盃打入四強﹑連續兩屆歐國盃躋身決賽，毫無疑問，加里夫（修夫基）如今已是藍西爵士（Sir Alf Ramsey）後的最佳英格蘭領隊，一旦他領軍勝出決賽的話，他有權成為史上最佳。」

艾歷臣認為修夫基有權成為史上最佳英軍領隊。（資料圖片／Getty Images）

修夫基。（Getty Images）

艾歷臣盛讚修夫基解決困擾英格蘭多年的12碼心魔，而且從錯誤中學習，讓球隊走得比以往更遠，如今英軍及英國民眾都相信球隊有力爭標，一切皆有可能。

「我從沒想過英格蘭的12碼變得如此精湛，當我執教時，不論2004年的歐國盃或是2006年的世界盃，我同樣在12碼落敗。這是一個心理障礙，而我沒有聘請心理學家解決12碼的問題，是我生涯中其中一個遺憾。」

艾歷臣坦言，沒有想過英格蘭可以解決12碼的心魔。（Getty Images）

今屆歐國盃的英格蘭，時與沉悶﹑保守掛上等號，連艾歷臣都不敢相信這支粒粒皆星的英格蘭發揮如此差勁，幸好他們隨即進步。面對荷蘭的四強戰，英軍放鬆心情，眾將都睡醒了，踢出今屆最佳的表現，「他們挺身而出了」。

艾歷臣在20年前帶領英格蘭時，隊中星光熠熠，手握碧咸﹑謝拉特﹑林伯特﹑朗尼等球星，惟依然無緣奪冠。與今屆的英軍對比，艾歷臣指當年的英軍缺乏板凳深度，而如今就沒有這個問題。

當年艾歷臣麾下有碧咸等球星，惟依然與冠軍無緣。（資料圖片／Getty Images）

歐國盃決賽面對西班牙，必然是一場硬仗，「狂牛兵團」擁有今屆其中一顆超級新星耶馬，艾歷臣更把這名剛滿17歲的新星媲美球王比利，但他相信英格蘭可以擊敗西班牙，奪冠而回。

「我認為英格蘭有十分大機會捧盃，即使我近期身體狀況不佳，我也會堅持觀看直播，支持英格蘭。自1966年後，過往歷任英格蘭領隊都未竟全功，希望修夫基能夠完成我們未了的事。」