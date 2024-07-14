歐國盃︱西班牙沒人氣主帥富安迪猛料無人知　世界盃冠軍教頭導師

2024歐洲國家盃（歐國盃）最大驚喜球隊，必定是今晚深夜跟英格蘭爭冠的西班牙。狂牛兵團2008至2012年間兩奪歐國盃並贏得世界盃過後青黃不接，3年前安歷基帶隊入四強已是出人意表，今屆陣容星味更淡，主帥富安迪（Luis de la Fuente）連行內人都未必識，西班牙球迷曾質疑主帥人選，賽事前幾乎無人看好。

不料這隊充滿青春氣息的西班牙，踢出場場好波，更在西班牙控球主導的基礎上，加入節奏明快的進攻，相對陣容星味更強卻為求贏波而不惜以保守戰術制勝的法國和英格蘭，西班牙贏盡成績與口碑，而63歲的有料之人富安迪，終於獲得應有的掌聲。



經過今屆歐國盃，應該無人不識富安迪。（Getty Images）

名氣不響的西班牙主帥富安迪

從阿拉干尼斯（Luis Aragonés）到迪波斯基（Vicente del Bosque）兩大名帥，以至之後的盧柏迪古（Julen Lopetegui）、希亞路（Fernando Hierro）和安歷基（Luis Enrique），西班牙教頭都是在球員以至教練年代有一定名氣，只有由暫代到坐正及至請辭僅領軍9仗的羅拔摩蘭奴（Robert Moreno）是個例外。可能大家看慣響噹噹的CV，當2022年世界盃西班牙16強出局、安歷基請辭後4日，富安迪的委任在西班牙本土受到不少質疑。

富安迪生於西班牙北部拉里奧哈（La Rioja）自治區阿羅（Haro）市，球員年代在距離阿羅市車程一小時左右的畢爾包由青年軍踢上一隊，之後曾效力西維爾，司職左後衛也能踢左翼，為畢爾包贏過兩次西甲和一次西班牙盃，可惜未為他帶來名氣。當上教練由西班牙低組別球隊教起，之後回到西維爾和畢爾包帶青年軍，兩度教畢爾包一隊皆無留下深刻印記，反而其後接手西班牙梯隊，贏盡U19、U21歐國盃，上屆奧運亦領U23入決賽戰至加時才僅負巴西，甫接手大國腳便贏得歐國聯冠軍，這是西班牙闊別超過十年首項錦標。

富安迪在準決賽穿上西裝。（Getty Images）

低調實幹注重紀律

當然大家都不太重視歐國聯，未有因而看重這隊西班牙。富安迪是個默默耕耘型教練，低調實幹，數年前接受網上體育平台《Relevo》訪問時說過：「工作、工作、工作，保持紀律，我常談及價值觀，以及付出努力的能力和承受痛楚，這就是我的餐單。」他闡釋，「對我來說，運動就是生活的一部分，毋關好與壞。我從小被這樣教育，從有記憶開始已在玩運動，現在我的生活中不能沒有運動。」

不說不知的是，今屆歐國盃前無甚名氣的他，有一班足球界內無人不識徒弟——他曾是2022世界盃阿根廷冠軍教頭史卡朗尼（Lionel Scaloni）、領利華古遜首奪德甲的沙比阿朗素（Xabi Alonso）等一批名氣少帥的導師。史卡朗尼在美洲國家盃四強領阿根廷擊敗加拿大前的記者會上稱，「富安迪是我在教練班的導師……他在2017年的課程中幫助了我們很多，他是個偉大的男子，我曾跟他傾談，祝福他一切順利。」

今屆歐國盃富安迪大膽地以16歲的耶馬（左）和21歲尼高威廉斯（右）在前線擔大旗。（Getty Images）

世界盃冠軍教頭的導師

史卡朗尼讚揚，「衷心地，看他的說話和舉止，以及西班牙球員如何為他拚命做好，實在是太好了。他的工作十分出色，我部分家人是西班牙人，因此祝願他能成功，他們是值得的，邏輯上我支持西班牙。」

那是史卡朗尼為考取歐洲足協專業教練執照（UEFA Pro License）而報讀的課程，同班同學還包括史卡朗尼的阿根廷昔日隊友沙維奧拿（Javier Saviola）及列當度（Fernando Redondo）。富安迪在歐國盃四強擊敗法國前回應，「我幸運地能執教教練課程，我們教導這個世代的足球員如沙維、沙比阿朗素和魯爾，如今成為教練的昔日足球明星，我有幸能訓練史卡朗尼。」

團結是這支西班牙隊另一特色。（Getty Images）

5年前U21歐國盃主力為骨幹

如果不是史卡朗尼說出來，世人根本不知這層師徒關係，「我們擁有非常好的關係，他是世界冠軍，當然，一開始的時候受到相當質疑，因為有些人說他上任時執教經驗不多。不過他『不幸地』令阿根廷成為美洲及世界冠軍，如今再向另一個冠軍邁進。」這番話在富安迪口中說出來不無諷刺意味，西班牙在分組賽跟克羅地亞同組，當記者向克羅地亞守將加華度爾提及富安迪的時候，他反問一句：「誰？」（Who？）再次印證富安迪在球圈內確實無甚名氣，不過他一再以領軍表現證明自己，曾經受盡質疑的他，如今已是無人不識的名帥。

他在培育年輕球員方面尤其有一手，而且今屆賽事大膽地以16歲的耶馬（Lamine Yamal）和21歲尼高威廉斯（Nico Williams）在前線擔大旗，並以他帶隊贏得2019年U21歐國盃的一班子弟兵——門將烏尼西蒙（Unai Simon）、中場法比安雷斯（Fabian Ruiz）、米基爾馬連奴（Mikel Merino）、前鋒丹尼爾奧莫（Dani Olmo）和奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）為骨幹，再配合莫拉達、洛迪卡斯簡迪和拿樸迪三位星級球員為前中後三線領袖，組成一支活力與經驗兼備又團結的球隊。

西班牙力爭再奪歐國盃。（Getty Images）

祖斯盧辛馬田揭成功特別秘方

西班牙陣中34歲前鋒祖斯盧辛馬田（Joselu Sanmartin）揭露多一點點富安迪的領軍秘訣，「我認為他在這裏建立一個大家庭，基本上就是將我們帶到入決賽的關鍵，一路上我們曾贏得歐國聯，展示一些出色表現，在這兒聚集充滿人情味的一群，就是分別所在。」容許補充多一點，筆者認為富安迪最難得的地方，是對麾下尤其是年輕球員毫無保留的信任，只要有能力，便會獲得正選，無論他只得16歲的年輕人，還是已屆34歲的老將。一班球員彼此互相信任，各司其職發揮所長，展現高度團隊精神。

富安迪上任時曾說過，「沒有一個人能對西班牙隊現在和將來的了解多過我，我不是在炫耀，那只是事實」。半年後他領軍贏得歐國聯，繼而領軍極具說服力地晉身歐國盃決賽，曾經看似高傲自大的一番話，如今事實勝於雄辯。