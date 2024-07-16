港超聯︱理文爭衛冕　前德甲中場來投　稱獲安達臣「說好香港」

上季首奪港超冠軍的理文，今季班費維持約2000萬港元，目標是衛冕聯賽，並於本地盃賽尋求突破，球隊今屆直入新制度下的亞洲次級球會賽事——亞冠二（AFC Champions League Two）分組賽，明言希望取得分數。



理文今日舉行新球季拜神儀式。（袁志浩攝）

主教練曾昭達表示，衛冕難度在於理文今屆成為列強「衝擊」目標，但強調球隊會先做好自己，繼續挑戰不敗賽季，「亞冠二我們會視乎抽籤結果去調整目標，但首要是獲取分數，讓往後的香港代表在亞洲賽更有優勢。」

隊長顏樂楓亦期待出戰亞洲賽，「上季予人感覺表現有點飄忽，我們要提升信心跟穩定性，今季是邁向亞洲的第一步，希望在主場（踢亞洲賽）有好表現。」

理文主教練曾昭達。（袁志浩攝）

司徒文俊成助教 大軍變動多

理文教練團新季稍作變動，球會指前助教佐迪於6月底突然要求離隊，最終轉投傑志。理文因應亞冠二參賽條件——隊內必須坐鎮一位擁有亞洲足協專業級教練牌照的教練，結果邀請已散班的前港超隊「香港U23」前主帥司徒文俊擔任助教。

球員方面，除了徐宏傑與余煒廉轉投內地球會，守將列斯奧、荷西安祖、迪高、余沛康、馮慶燁、袁皓俊、洛迪古斯、基華尼頓、亞哥斯達等11人離隊，暫僅簽入本地兵梁興傑、周子謙、鄧筵霑、外援中場夏馬特、中堅馬天尼斯與翼鋒羅沙，球會計劃再簽入一位後防外援球員。

理文新球員與教練，左起馬天尼斯、羅沙、司徒文俊、梁興傑、夏馬特、鄧筵霑。（袁志浩攝）

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連同仍未歸隊的安尼亞，與因病缺席拜神儀式的周子謙，理文僅得25名球員，當中更包括5位U22小將，曾昭達指球隊人數不能太多，否則會球員或得不到足夠上陣時間。

他認為前泰超最佳外援羅沙，與上季效力泰超烏泰他尼的夏馬特，都已一早適應亞洲炎熱氣候；而來自西甲畢爾包青訓系統的馬天尼斯，球隊在羅致前做足資料搜集，相信對方能彌補後防空缺。至於班主李文恩曾稱要簽入的「頂級華將」仍無聲氣，曾昭達指有關收購並不容易，強調對現有人腳充滿信心。

夏馬特曾效力德甲賀芬咸。（袁志浩攝）

前德甲兵加盟 獲安達臣「說好香港」

理文一眾新兵之中，曾先後代表瑞典及伊拉克國家隊的夏馬特最受關注，他曾效力德甲賀芬咸，2019年到亞洲發展，加盟韓國K1仁川聯，其後曾效力瑞典、沙特阿拉伯球會。夏馬特在仁川聯期間，其主帥正是前港足主教練安達臣，他透露決定來港前有向安達臣「求助」，獲對方「說好香港故事」。

夏馬特認識前港足主教練安達臣。（袁志浩攝）

「他解釋了理文是怎樣的球隊，講解了地理位置，如什麼是「TKO（將軍澳），也說我應該留在這裏，因為居住地點跟訓練場很近。他很願意幫忙，解答了我的各種問題，他對香港、球會的評價很正面，他也很高興我最終加盟了。」

夏馬特也表示自己熱愛亞洲足球跟文化，能司職攻中、翼鋒的他相信自己可適應任何位置，「香港的各種安排跟組織很不錯，也很專業，理文想再贏聯賽，也有亞冠二比賽，整個藍圖很完美、很吸引。我相信我會繼續發掘香港的美，享受在這地方的時光。」

梁興傑上季效力深水埗。（袁志浩攝）

至於另一位新兵、34歲守門員梁興傑，則是繼南華後首度重返爭標球隊，去季仍效力下游隊深水埗的他表示，沒想過會得到理文賞識，「三位龍門包含老、中、青，我是最老，希望幫到大家，良性競爭，互相鼓勵，爭取好成績。」理文7月31日至8月15日會韓國仁川集訓，計劃約戰4支K1或K2球隊。