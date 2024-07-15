港超聯︱南區人腳有限拒心雄　以打牌喻踢法：要自己知自己事

港超聯其中一支地區球隊冠忠南區展開季前操練，經歷上個失望球季，會長陳文俊認為職球員要「自己知自己事」，不應順應潮流追求進取的壓搶踢法，而是以成績行先。



南區上季以第五名完成聯賽，亦無緣各項盃賽錦標，新季班費維持800至900萬港元，會長陳文俊稱，目標是排名聯賽「上半版」（以新季9隊計算，即前四），「要場場波畀晒你，應贏就贏，下風波就希望有驚喜。」

冠忠南區開操備戰新球季。（袁志浩攝）

球隊上季在新帥楊正光來投後，曾明言會一改風格，打出進取、壓逼、用波及小組配合的漂亮足球，陳文俊認為去季成績「絕對是失望」，他歸咎於新帥與新兵磨合需時，但也指出職球員高估了自己能力，「開季太心雄，當正自己是強隊，要跟傑志、理文打，但事實是我們只是中游隊。」

冠忠南區會長陳文俊。（袁志浩攝）

他特別提到南區去年10月底聯賽作客理文，上半場領先2：1兼多打一人，下半場卻反勝為敗，是「心雄」的最佳例子。「當時職球員只想贏3：1，而非守住勝果。每個人都想打漂亮足球，但有時贏波更開心。我們要自己知自己事——人腳是否有能力全場壓逼？」

這令人想起前南區主教練鄭兆聰，於2020年也說過球隊班費跟列強有別，職球員要「知埞」的言論。陳文俊續稱：「我們應該切實一點，尋找合適的踢法，而非順應潮流，手上的牌（麻雀）是清一色對對糊就做，平糊牌就平糊牌，三番牌就三番牌，當然最好是十三么。平穩是我們的宗旨，要持續地於頂級聯賽立足。」

冠忠南區主教練楊正光。（袁志浩攝）

人腳有限 望質素搭夠

繼續執掌南區的楊正光承認，今季在部份比賽會調整戰術，以爭取成績為優先考慮；他目標訂得更高——打入前三及晉身盃賽決賽。

而在古安奴、史提芬彭利拿、杜馬思等離隊，借將趙聡悟及陳傲軒亦回歸傑志下，南區本羅致後衛恩奴、宋柱浩、前鋒達施華與中場亞哥斯達4名外援，惟達施華在正式加盟不足兩周便以私人原因離隊，球隊暫僅得19名場區球員及3位守門員。

楊正光表示仍在物色中前場球員，包括一位擁本地身份的攻兵，「期望質素搭夠，最重要是兩位新後衛可以彌補上季防守上的不足。」

冠忠南區暫簽入5名新兵。（袁志浩攝）

陳文俊亦承認球隊「不太夠人」，並被達施華突然離隊打亂部署，「是有點愕然，但我們不急於勉強找人補上，始終我們非班霸，對方的薪酬水平也列入考慮。」

他又補充，球會縱跟入籍兵史提芬彭利拿「分手」，雙方關係依然良好，「我們想球隊年輕一點。若然我們有錢，也想多留他一個本地球員，但每年預算有一個範圍，要計數及取捨。」

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鞠盈智或季後退役 望成職業隊主帥

南區另一變動是由中場鞠盈智擔任球員兼助教，這位36歲球員早前已公布退出港隊，並坦言今季應是自己的「最後探戈」，「心情很輕鬆，跟球員討論後，知道今季落場機會有限，不如放更多心機去協助球會跟年青球員。」

已考取亞洲足協B級教練牌照的他表示退役後會以職業球隊主教練為目標，「踢了足球廿多年，做不了其他工作，暫時計劃掛靴後留港，累積（教練）經驗。」

鞠盈智新季擔任球員兼助教。（袁志浩攝）

陳文俊談賽程與場地編排：望球迷體諒

另外，港超新季減少至9隊參賽，身兼港超聯賽會召集人的陳文俊認為是好事，「過去兩年隊數多了，但冷場多了，菁英盃雙循環更是『致命』，現在各隊間的距離可望收窄。」

他強調港超不應盲目追求隊數，而是要接受事實——香港有沒有足夠球場比賽，「外國編排球場很易，但香港編賽程之外也要考慮場地，因為球場不是由球會或足總擁有，每周向康文署申請4至5個場（比賽）很不容易。」他指去季有比賽同時舉行，因部份球場無法在晚間作賽，也要考慮天氣，強調有關安排是「被逼」，自己「無奈又無奈」，望球迷體諒。