港足9月赴斐濟戰三角賽鬥兩島國 或與大洋洲盃神射手碰頭
撰文：高詩琦
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香港足總宣布，已與斐濟足球總會達成共識，香港男子足球代表隊會在今年9月赴斐濟出戰三角賽。
斐濟三角賽會在9月2至8日間在斐濟舉行，港隊會在9月5日對所羅門群島、9月8日再對斐濟。
兩個太平洋島國的世界排名方面，當中所羅門群島目前排第133位，較排第157的香港高；斐濟則排第166名，稍高於香港。所羅門群島陣中絕大多數球員都在本土聯賽（所羅門群島S聯賽）落班，當中上陣20場入12球的20歲前鋒Raphael Lea'i，則在澳洲次級聯賽的阿德萊德城FC效力。球隊今年3月曾兩度友賽斐濟，一場贏2：1、一場以0：2落敗，最近已連輸3場。
至於斐濟陣中的外流球員則比所羅門群島稍多，當中36歲、在印度超聯球隊Odisha落班的前鋒Roy Krishna雖然年紀稍長，但他曾在澳職的威靈頓鳳凰效力5季，當時上陣122場、入51球，表現優秀，他在國家隊18年來，57場賽事入41球，單是今年7場賽事已攻入6球，也是今屆大洋洲國家盃神射手，單屆攻入5球。
港足下半年的友賽都安排在海外，完成斐濟之旅後，10月會再赴列支敦士登友賽該國，暫定12月會在台灣出戰東亞盃外圍賽。
斐濟三角賽賽程：
9月2日（星期一）斐濟Vs所羅門群島
地點：HFC Bank Stadium, Suva
時間：當地晚上7：00／香港時間下午3：00
9月5日（星期四）所羅門群島Vs中國香港
地點：HFC Bank Stadium, Suva
時間：當地晚上7：00／香港時間下午3：00
9月8日（星期日）香港Vs斐濟
地點：Churchill Park, Lautoka
時間：當地下午3：00／香港上午11：00
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