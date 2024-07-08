港足9月赴斐濟戰三角賽鬥兩島國　或與大洋洲盃神射手碰頭

香港足總宣布，已與斐濟足球總會達成共識，香港男子足球代表隊會在今年9月赴斐濟出戰三角賽。



香港足球代表隊9月將赴斐濟出戰三角賽，10月會再赴列支敦士登友賽。（資料圖片）

斐濟三角賽會在9月2至8日間在斐濟舉行，港隊會在9月5日對所羅門群島、9月8日再對斐濟。

兩個太平洋島國的世界排名方面，當中所羅門群島目前排第133位，較排第157的香港高；斐濟則排第166名，稍高於香港。所羅門群島陣中絕大多數球員都在本土聯賽（所羅門群島S聯賽）落班，當中上陣20場入12球的20歲前鋒Raphael Lea'i，則在澳洲次級聯賽的阿德萊德城FC效力。球隊今年3月曾兩度友賽斐濟，一場贏2：1、一場以0：2落敗，最近已連輸3場。

Roy Krishna仍是斐濟的主將。（Getty Images）

至於斐濟陣中的外流球員則比所羅門群島稍多，當中36歲、在印度超聯球隊Odisha落班的前鋒Roy Krishna雖然年紀稍長，但他曾在澳職的威靈頓鳳凰效力5季，當時上陣122場、入51球，表現優秀，他在國家隊18年來，57場賽事入41球，單是今年7場賽事已攻入6球，也是今屆大洋洲國家盃神射手，單屆攻入5球。

港足下半年的友賽都安排在海外，完成斐濟之旅後，10月會再赴列支敦士登友賽該國，暫定12月會在台灣出戰東亞盃外圍賽。

斐濟三角賽賽程：

9月2日（星期一）斐濟Vs所羅門群島

地點：HFC Bank Stadium, Suva

時間：當地晚上7：00／香港時間下午3：00

9月5日（星期四）所羅門群島Vs中國香港

地點：HFC Bank Stadium, Suva

時間：當地晚上7：00／香港時間下午3：00

9月8日（星期日）香港Vs斐濟

地點：Churchill Park, Lautoka

時間：當地下午3：00／香港上午11：00