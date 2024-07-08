港超聯︱前英甲門將投傑志：不來定會後悔　鐘樂安受配套吸引加盟

港超聯球會傑志今夏簽入前英甲守門員泰利，曾效力白禮頓青年軍的他透露了選擇來港的原因；而從東方轉投的鐘樂安就直言，是受傑志訓練設施與配套吸引。



傑志今夏收購多位外援，當中包括已投入訓練的英格蘭守門員泰利（Fynn Talley）。這位21歲小將先後效力過阿仙奴和白禮頓青年軍，上季為英甲球會彼德堡披甲。

的英格蘭守門員泰利（Fynn Talley）。（袁志浩攝）

一如所料，泰利仍未適應香港濕熱天氣，但從訓練上可見他1.91米的身高明顯佔優，且其身手靈活、不時高飛低撲。他表示當初決定來港發展，過程中沒有考慮太多，「我只想尋求比賽機會，這裏的經歷一定跟英國很不一樣，假如我沒有來，我肯定會後悔，我知道這是最佳的外流機會。」

他認為就踢法而言，傑志教練團所要求的跟白禮頓跟彼德堡相約，因此有信心可以盡快適應，「希望有一個好球季，贏得聯賽及一些盃賽冠軍，我想更深入地認識香港。」

年僅21歲的泰利便選擇外流。（袁志浩攝）

另一位新外援、曾效力布力般流浪的後衛慈英，就認為能勝任防線上多個位置，是自己的一大優勢，「我在英國的經驗可帶來不一樣的想法與角度，我也是個可靠的球員。」

他期望助傑志重奪聯賽錦標，「沒有任何借口，我們要想辦法去贏。」然而球迷最關心他的入籍問題，擁有日本跟英國護照的他依然沒有定案，「我仍年輕，暫時會專注在球會層面，看看什麼對我發展及生涯最有幫助。」

慈英（左）是傑志青訓產品。（袁志浩攝）

傑志今季亦有兩名「本地球員」加盟，分別是林樂勤與鐘樂安，當中鐘樂安更是由「宿敵」東方來投。近季受傷患困擾的他明確表示，自己受傑志的訓練設施與配套等吸引，「球會做到最好去照顧球員，場外的一切都不錯，我也想跟好球員練習，不斷進步。」

他最大目標是今季能減少受傷，「過去傷患令我停滯不前，我想盡量踢得愈多愈好，把我的實力發揮出來。」

鐘樂安（右）上季效力東方。（袁志浩攝）

至於屬於大港腳邊緣球員的林樂勤，首度加盟班霸級別的大球會，他明白自己再無犯錯空間，希望衝破心理關口，學懂如何氐存下來，「是時候要給自己一個挑戰，看看能不能更上一層樓。」他坦言多年來經歷斷腳等低潮，對手更多是自己而非任何人，「我還想拿最佳十一人獎項，希望成為港隊常規成員。」