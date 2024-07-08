港超聯︱傑志新季望「知恥近乎勇」　外援金信煜接受「改進計劃」

港超聯球會傑志周一（8日）開操，多位新外援都有亮相，會長伍健談及留效外援金信煜，指這位前韓國國腳正接受「個人改進計劃」，並希望球會新季「知恥近乎勇」。



傑志早前透露今夏羅致6位新外援，包括1位守門員、兩位防守球員及3名中前場球員。當中「藍鳥」已公布簽入前布力般流浪守衛慈英、菲律賓代表隊中堅巴登卡（Diego Bardanca）、葡萄牙翼鋒馬查度（Luís Machado）與前英甲門將泰利（Fynn Talley）。

傑志新中堅巴登卡有微傷，今日沒有參與隊內賽。（袁志浩攝）

傑志新翼鋒、來自葡萄的馬查度。（袁志浩攝）

球隊今日開操，餘下兩位外援仍無露面，留隊的明加索夫、迪美路夫則有出席；伊高沙托尼尚未歸隊。傑志會長伍健透露，該兩名外援為中鋒及進攻中場，強調球會已有目標人選，但需時處理轉會手續。

前韓國國腳金信煜在另一球場自行練習。（袁志浩攝）

金信煜接受「個人改進計劃」

至於另一位留效外援、前韓國國腳金信煜，其合約至2026年才屆滿，然而他上季長期受傷，上陣時間有限。伍健稱對方仍有傷在身，並從季尾開始接受「個人改進計劃（personal improvement plan）」，目標是提升體能至全隊平均水平。

「我們有他加盟時的數據，他的體能曾經不錯，希望他能改善，避免健康出現問題。」被問到假如金信煜未能達到應有水平，球會將如何處置，伍健沒有正面回應，僅稱：「做唔到先算。」

傑志會長伍健。（袁志浩攝）

另外，「藍鳥」翼鋒潘沛軒一度盛傳外借至廣州隊半季，但該球員今日依然在陣，伍健透露潘沛軒的轉會雙方本已簽妥合同，但最終因對方註冊問題而觸礁。

傑志新季人腳大變動。（袁志浩攝）

新帥注重數據分析 目標維持與過去相約成績

在人腳大變之下，傑志新季班費維持約兩千多萬，伍健指球隊去季尾經歷低潮，但認為球員有能力為傑志恢復信心。「知恥近乎勇，目標是成績要跟過去十多年的傑志相稱。」他又稱前暫代主教練金東進卸下帥位，是因對方要全力考取亞洲足協專業級教練牌照，呼籲外界不必過份解讀。

傑志主教練卞度素。（袁志浩攝）

伍健認為新帥卡度素比較注重足球理論及數據分析，團隊有系統且科學化。卡度素亦表明，不論目標與踢法均不是自己拿主意，而是按照球會的想法去做。「在傑志，目標早已訂下來，就是冠軍。踢法也屬於球會，我只是把自己的理念嘗試跟球會想做的掛鉤。我們會控球在腳，踢得有創造性、吸引力，掌握自己的節奏。」

他認為球迷可期望一隊有質素與新鮮感的球隊，「我們為了未來，更依重年青球員，想建立一支跑動更多、更快的球隊。」傑志下周一（15日）便會啟程至泰國集訓，並於月底回港，準備對馬德里體育會的熱身賽。