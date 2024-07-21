F1匈牙利站｜韋斯達賓排位不敵麥拿侖　狠批紅牛：有些人要醒醒

F1匈牙利站排位賽，力爭車隊世界冠軍三連霸的紅牛車隊陷入困局，近月被麥拿侖等對手迎頭趕上下，紅牛今站為戰車RB20帶來大更新，結果卻令人失望，惹來王牌車手韋斯達賓（Max Verstappen）狠批；另外，二號車手佩雷斯（Sergio Perez）在排位賽炒車，也令車隊今站更雪上加霜。



今季F1首7站的排位賽頭位，都由韋斯達賓獲得，然而自第8站摩納哥站開始，這種壟斷局面不再，由摩納哥站至上一站英國銀石站為止的6站，僅得1站是由「韋少」排頭位，其餘5站的頭位都不是紅牛車隊，當中麥拿侖的躍進更是顯而易見，雖然上兩站都由平治車手獲勝，但在正賽中為韋斯達賓帶來最大麻煩的，往往是麥拿侖的諾里斯，早前在奧地利站，兩人正是為冠軍鬥得激烈之下炒車，雙雙退賽。

韋斯達賓早前已直言紅牛或會失去世界冠軍。（Getty Images）

韋斯達賓早前已坦言，紅牛的RB20已沒有優勢可言，但仍寄望車隊能及時收復失地，不過今站紅牛縱使帶來今季最大更新，希望提升下壓力，韋斯達賓在排位賽仍然無法跟麥拿侖匹敵，最終麥拿侖的諾里斯奪得頭位、皮亞斯特利第2，是車隊史上第3次「包起」頭排，「韋少」只能排在第3名，第2行起步。

麥拿侖雙子諾里斯（中）和皮亞斯特利（左）在排位賽分別獲第一及第二，韋斯達賓（右）排在第三。（路透社）

對紅牛來說，更災難的是在排位賽第一回合（Q1），佩雷斯在微雨下炒車，只能第16位起步，又要從後追分，而且戰車損毁不少。佩雷斯雖然早前才與紅牛車隊續約兩年，但他戰績差劣，近日頻傳他席位不保，「細牛」RB的角田裕毅、歷卡度和新秀羅臣都曾傳出有機會在明年取代他，今次再炒車，無疑令他的情況更嚴峻。不過角田裕毅也在Q3炒車，戰車一度騰空，損毁嚴重。

佩雷斯又一次炒車。（路透社）

韋斯達賓在排位賽後坦承對車隊的情況非常懊惱，「我真的很困擾，戰車單純就是不夠好，我在車裏，覺得自己做快圈時沒怎麼出錯，就是車子不夠好，太不穩定、也真的很慢。」他直指隊內仍有人意識不到問題所在，「並非人人都意識到實際情況，他們都知道我從不找藉口，也許不是人人都抱着同一想法。有些人需要醒一醒了。」但他拒絕指出是哪些人，「我不需要說得那麼仔細。」

「韋少」也預言，在正賽中，麥拿侖在長途速度同樣更有優勢，「麥拿侖在正賽中一般都比較快，我不覺得我們會突然變快。」談到沒有隊友在身邊支援，他也坦言沒有影響，「如果我夠快，對手怎樣的團隊合作都不會有用。但這一刻我們就是不夠快。」