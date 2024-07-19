巴黎奧運．乒乓球︱杜凱琹學懂放鬆：清空期望　朱成竹緊張到失眠

香港乒乓球隊於上屆東京奧運憑女團贏得一面銅牌，擔大旗的杜凱琹今屆受傷患困擾，由替補變主力的朱成竹則首度參賽，加上「四朝元老」李皓晴，力爭再取得好成績。



杜凱琹的手肘去年受傷至今，她月前曾透露在受傷後初期，一度感到迷茫，甚至覺得要退役。沒想到來到奧運之前，她的傷勢依然反覆，即使訓練量也不能太多，慶幸她已做好心理準備，面對任何突發情況。「平時針灸、物理治療、力量訓練、超聲波，可做的已做足，相信這大半年每個比賽的磨練，加上曾經歷這麼多次痛楚，已令我足夠強大去面對。」

杜凱琹手部傷勢反覆。（黃寶瑩攝）

三戰奧運的她說得輕鬆，事實卻非如此。她早前才發現自己長期處於繃緊狀態，「物理治療師叫我放鬆，但我放鬆下肌肉仍很硬，原來我的問題是不懂放鬆。」是教練張瑞成為了她的精神支柱，每日陪伴、從旁開導，「有時覺得自己做得好差，她不停鼓勵給我信心。那怕是很不相干的一句話，如『我帶你去食好嘢』、『中午飲杯凍檸茶』，轉移了我當下情緒。她就像我的家人，她好好、太好了。」

港乒女子隊主教練張瑞。（黃寶瑩攝）

其實在傷患最令杜凱琹崩潰之時，已是張瑞把她從懸崖邊拉回來，當時張瑞着父親特製一塊「鐵球板」給杜凱琹，利用重量去讓她克服痛楚。單單「家人」已不足以形容兩人關係，杜凱琹會靜靜躲在張瑞身後偷聽訪問，談到對方時又突然周圍望，像生怕被她聽見其「肉麻」內容一樣。

張瑞最擔心的，是杜凱琹像上屆一樣因混雙成績而洩氣，她語重心長，「上屆她混雙輸波一直很不開心，希望她好好享受，不要自己給太大壓力，發揮自己水平。」杜凱琹彷彿也成長了許多，「提醒自己把期望值清空，把自己放在最低的位置，每次得分都是額外獎勵。珍惜每一項比賽，只要在場上有得打，就一定有機會。」

杜凱琹第三度參與奧運。（黃寶瑩攝）

李皓晴（左）與朱成竹（右）都是港乒女團成員。（黃寶瑩攝）

杜凱琹除了與朱成竹參與女單，兩人亦跟「四朝元老」李皓晴出戰女團。港隊女團今屆僅列為六號種子，意味抽籤上或會在八強遇上前四種子，若鬥中國、日本，將相當難打。

張瑞認為朱成竹在團體賽比單打更能發揮水平，希望這位上屆僅以候補球員隨行的球員，首度上場可以放開懷抱，「我跟她說：『你不豁出去，怎樣贏？驚、不夠膽攻、不夠膽出手就贏不到，所以不要想太多，要攻。」

朱成竹上屆以替補球員身份隨行，今屆正式成為「主角」。（黃寶瑩攝）

朱成竹就表示，不認為自己「終於可以出場」，因為自己上屆也參與其中，更在奪銅時落淚，「當時覺得很不容易，自己都好想企上去，抱着這想法一直走到現在，走到這位置，就要做盡自己最好。」她仍未感受到大賽氣氛，但已十分緊張，「練得好不好？休息得好不好？感覺時間不夠用，怎樣練都是錯的，緊張得睡不着。唯有靠做自己喜歡的事，如做瑜伽、行街去放鬆。」

充滿少女心的她表示受媽媽影響，近半年有點迷信，相信粉紅色會帶來運氣，或會在比賽前染髮。她在港隊集氣大會上的發言，也許正是跟自己與隊友最想說的一句話，「我哋一定可以㗎，加油！」