巴黎奧運｜日本女子體操隊隊長違反紀律守則　被踢出隊返日本受查

日本《共同社》報道，準備參加巴黎奧運的日本女子體操隊隊長宮田笙子，因違規吸煙，勢被踢出隊，送回日本接受調查，參加奧運成疑。



宮田笙子被指吸煙，會被踢出集訓營，回到日本受查，出戰奧運成疑。（Getty Images）

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《共同社》在周四收到多個貼近事件的消息源表示，19歲的宮田笙子被指控吸煙，違反紀律守則，勢將被踢出體操隊。日本法律禁止20歲以下人士吸煙，令日本體操總會不得不採取強硬措施。

日本體操總會正調查事件，預計會將宮田笙子送回日本，出戰奧運成疑；目前體操隊正在摩納哥集訓，備戰奧運。《NHK》報道稱，宮田笙子已離開摩納哥。

日本體操代表宮田笙子。（Getty Images）

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日本體操隊在周三有一課向傳媒公開的訓練，當時已不見宮田笙子的蹤影。當時日本體操總會的發展主管表示，她因為某些原因而缺席。當宮田笙子回國後，日本體操總會以及其所屬的順天堂大學隊，將會查問她，查證她是否有違規吸煙。

日本女子體操隊隊長宮田笙子。（Getty Images）

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宮田笙子是女子體操隊隊長，也被視為隊中王牌。她在2022年首次參加世錦賽，在平衡木得到銅牌，而在去年的世錦賽則未能獲得任何獎牌。奧運前，她在全日本錦標賽贏得個人全能及跳馬金牌，而在NHK盃則獲得個人全能冠軍，連續3屆封后。