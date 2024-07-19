賽馬｜愛爾蘭現罕見一幕 大熱門領放4個馬位最後階段離奇失冠
撰文：趙子晉
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周三（17日）在愛爾蘭基拉尼馬場（Killarney Racecourse）上演的第二場賽事，兩歲馬綠茵三角（Green Triangle）在最後階段領先4個多馬位，卻在最後50米意外地失冠。
愛爾蘭基拉尼周三的賽馬日，第二場上演兩歲馬賽事，途程約1600米，1號馬綠茵三角今場前3次出戰，全數打入三甲，今場賠率為11/10（即2.1倍），是今場的大熱門。
綠茵三角在最後階段領先，在騎師夏悉泰（Wayne Hassett）的策騎下，綠茵三角的優勢愈拉愈遠，領放4個馬位。勝利在望之際，這匹馬在最後50米時，由內檔突然「切線」，衝向圍欄更跑出賽道外，撞破圍欄後稍為減慢，再返回賽道內，衝線後這匹兩歲馬明顯不太受控，幸好綠茵三角的突然失控未有釀成更大的事故，騎師與其他馬匹也安然完成賽事。
綠茵三角因為跑離賽道而被取消資格，而4號馬Lambourn「冷手執個熱煎堆」，意外地從後趕上，贏得今場的冠軍。
大會賽後調查事件，賽日裁判翻查巡邏影片，指「馬匹（綠茵三角）猛烈地抖動，再穿過圍欄」，並認為這不是騎師的失誤，而沒有進一步的行動。
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