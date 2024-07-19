巴黎奧運．乒乓球︱李靜金句贈港隊　黃鎮廷杜凱琹望彌補上屆遺憾

香港乒乓球代表隊今屆派5名運動員出戰巴黎奧運，今日（19日）會見傳媒時，總教練李靜以一金句贈予運動員，「食好啲、打好啲、瞓好啲！」



東京奧運時擔任女子隊教練的李靜，今屆已榮升港乒總教練。港隊上屆在女子團體賽奪銅，這位雅典奧運男雙銀牌得主表示，因為已做足準備功夫，因為對今屆成績也有一定期望，「成績大於一切，以結果為目標。東京的獎牌是偶然，但也是實力，我們實力保持高水準，團體精神很高，大家很融洽，這是強心針，是最大的取勝法。」

乒總為出戰巴黎奧運的港隊成員舉行集氣大會。（黃寶瑩攝）

李靜今屆首度以總教練身份率隊戰奧運，自己亦比過往緊張，他希望能為運動員扛下部份壓力，讓對方享受、投入比賽，「所以我不談獎牌，夢想把過百萬獎金帶返香港。今屆最大挑戰是巴黎的冷氣，希望運動員休息得更好，食好啲、打好啲、瞓好啲！」李靜期望港隊成績比起上屆能「再向前行」，對各自的努力有一個交代。

女團之外，港隊混雙組合黃鎮廷／杜凱琹亦有望衝擊獎牌，兩人上屆八強戰至「刁時」在爭議判決下憾負出局。李靜指，近年每個國家或地區都投放不少資源在混雙上，港隊今屆成為四號種子，證明球員有實力、有機會，但仍需視乎抽籤結果部署。

港乒總教練李靜。（黃寶瑩攝）

32歲的黃鎮廷已第三度征奧，他透露心情放得更開，「我比較年長，不肯定4年後還參不參加下一屆，當作是最後一屆，由第一場開始全力以赴，每場都是最後一場，在奧運舞台上盡量釋放自己。」

然而2021年在東京那場失利的比賽，他仍記憶猶新，「時間過得很快，但不會忘記曾在這舞台上付出沉重的代價，幸好去年世錦賽季軍增添了信心，彼此更成熟，場上調節、控制能力、溝通方式都改變了，這點很重要。」

黃鎮廷與杜凱琹再度衝擊混雙獎牌。（黃寶瑩攝）

他所指的溝通，是兩人早已達成共識，誓要重新出發衝擊獎牌，場上也敢於開口提醒對方。杜凱琹認為，自從黃鎮廷的女兒出生，對方從「直男」個性變得更溫暖，她與黃鎮廷一家也時常見面，「我們的關係、默契更好，思想幾乎接近一致，比賽落後下依然『同頻』，互相調整、支持。」她想避免今屆「重覆犯錯」——因過份想贏而變得保守，「要打出氣勢，多於要贏，希望不留遺憾。」

32歲的黃鎮廷表示會當作是最後一屆奧運去打。（黃寶瑩攝）

黃鎮廷仍會兼戰男單賽事，他認為比賽競爭大，但強調非對自己無信心，「一場一場打，盡量打得更遠，我最好（奧運男單）成績是前16，看看籤運吧，想今屆行前一點。做好自己，讓女兒看到爸爸曾在奧運場上拼搏過。」