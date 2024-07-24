巴黎奧運｜香港男運動員IG全錄　張家朗人氣爆燈粉絲近40萬

巴黎奧運香港運動員IG全錄！今屆港隊派出16男19女共35名運動員參加巴黎奧運，這篇會介紹16位男運動員及他們的IG（Instagram）帳號，各位市民可以追蹤他們的IG，支持他們在運動場上的表現，同時了解他們場下的生活點滴。



游泳：

何甄陶IG（amph1b_ian）：1.7萬位粉絲

27歲的何甄陶第二次參加奧運，他會出戰今屆的50米自由泳項目。

劍擊：

張家朗IG（cheungkalonggggg）：38.5萬位粉絲

27歲的張家朗上屆東京奧運勇奪男子個人花劍冠軍，為香港摘得史上第二面奧運金牌。今屆張家朗會繼續參加男花個人賽，力爭衛冕，但港隊未能取得男團的奧運資格。

香港奧運代表張家朗。（Instagram）

何瑋桁IG（hocedric）：3159位粉絲

28歲的何瑋桁首次參加奧運，參加男子個人重劍。何瑋桁在巴黎奧運亞洲及大洋洲區資格賽脫穎而出，摘下巴黎奧運的入場券，相隔12年再有男重港將在奧運舞台登場。

香港奧運代表何瑋桁。（Instagram）

羽毛球：

李卓耀IG（lee_cy）：6.1萬位粉絲

香港奧運代表李卓耀。（Instagram）

27歲的李卓耀憑奧運排名第15位，首次參加奧運，出戰男單，豪言以金牌為目標。

鄧俊文IG（jordan_tcm）：8.7萬位粉絲

29歲的鄧俊文夥拍謝影雪出戰混雙，兩人上屆在東京奧運表現突出，贏得殿軍。

香港奧運代表鄧俊文。（Instagram）

乒乓球：

黃鎮廷IG（tingwong0907）：1.2萬位粉絲

32歲的黃鎮廷是香港乒乓「一哥」，將第三次出戰奧運。他會出戰男單，以及夥拍杜凱琹出戰混雙。

滑浪風帆：

鄭清然IG（chingyin21）：1468位粉絲

24歲的鄭清然透過4月於法國耶爾舉行的奧運終極資格賽趕上尾班車，首次參加奧運。他去年在杭州亞運奪得iQFOiL男子組銅牌。

單車：

劉允祐IG（lauwanyau）：非公開帳號

27歲的劉允祐在香港單車隊默默耕耘多年，今次首度出戰奧運，力爭在男子單車公路賽爭取好成績。他是杭州亞洲的男子個人公路計時賽銅牌。

帆船：

貝俊龍IG（nick.hallidayy）：1454位粉絲

25歲的貝俊龍首次參加奧運，會出戰男子ILCA 7單人帆船。

阿輝IG（49erhkg）：206位粉絲

祥傑IG（russ_aylsworth）：495位粉絲

至於男子49人級帆船組合阿輝/祥傑，早前於奧運終極資格賽取得第7名，趕上「尾班船」。兩人由2018年起拍檔，在杭州亞運贏得銅牌。

賽艇：

趙顯臻IG（chiu.hinchun）：3812位粉絲

29歲的趙顯臻是今屆巴黎奧運香港賽艇隊唯一代表，出戰男子單人雙槳賽。去年杭州亞運，他在單人雙槳公開組勇奪銅牌，至今年4月更於巴黎奧運賽艇亞洲及大洋洲區資格賽取得該項目入場券；而5月底在瑞士舉行的世界盃，這位港將在輕量級單人雙槳賽力壓歐美選手封王，成為史上首位摘下世界性大賽金牌的香港賽艇代表。

香港奧運代表趙顯臻。（Instagram）

體操：

石偉雄IG（stone_shek）：1.8萬位粉絲

32歲的「石仔」石偉雄第三度征戰奧運，參加體操的跳馬。石偉雄早前在體操世界盃埃及站獲銅牌、在阿塞拜疆站奪銀牌，雖在最後一站卡塔爾站未能打入決賽，仍足夠他穩佔榜首，鎖定奧運資格。他20歲時在倫敦奧運初試啼聲、到2021年大熟大勇時赴東京，未能發揮最好表現，失望離場。

香港奧運代表石偉雄。（Instagram）

跆拳道：

盧蔚豐IG（chrislo.__）：1175位粉絲

21歲的盧蔚豐首度征奧，參加男子68公斤以下級別賽事。縱然早前在巴黎奧運亞洲資格賽未能取得入場券，但原本取得資格的難民隊運動員阿巴斯遭撤銷，資格賽摘銅的盧蔚豐補上，一波三折下成為香港史上第一個跆拳道奧運代表。

三項鐵人：

伍泰龍IG（jason_ng_tai_long）：5720位粉絲

24歲的伍泰龍首次參加奧運，出戰男子三項鐵人。

香港奧運代表伍泰龍。（Instagram）

田徑：

刁俊稀IG（felixdch）：821位粉絲

24歲的刁俊稀憑「外卡」參加男子100米，成為今屆唯一一位田徑港將。他在今年5月於香港錦標賽跑出個人最佳的10.33秒，同時獲得冠軍。