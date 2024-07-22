巴黎奧運｜HOY TV提早勁多播開幕禮　ViuTV兩項直播安排先下一城

巴黎奧運將會在香港時間星期五（7月26日）深夜舉行開幕禮，官方指開幕禮會在香港時間深夜1時半展開，不會超過4小時。TVB、ViuTV、HOY TV及香港電台已在節目表公布直播安排，其中HOY TV 77台直播巴黎奧運開幕禮的節目時間最長，節目由周五晚上11時開始，預計播到深夜5時15分。

分析各個電視台在星期六（7月27日）首個獎牌比賽日的節目表，ViuTV暫時在兩方面做得不錯，首先99台在奧運直播期間不會被新聞節目打斷，他們突破性地將新聞報道改到下午2時及深夜4時半。此外，ViuTV是唯一一個會標明每個時段所播放項目的電視台，並會在港隊比賽的時段加上特別標籤。



巴黎奧運直播電視台大比拼 TVB與ViuTV頻道最多 HOY TV評述強大

張小倫（左起）、朱嘉望、葉姵延、姚錦成、何雁詩及張海琳一同擔任HOY TV的巴黎奧運專業評述。（鄭子峰攝）

巴黎奧運開幕禮在當地時間7月26日晚上7時30分開始，即為香港時間7月26日深夜1時半展開，整個典禮時間為4小時內，相信在香港時間深夜5時半前完結。主辦單位透露，整個典禮會在當地時間晚上9時35分（香港時間深夜3時35分）日落到達高潮。

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HOY TV提早兩個半鐘播開幕禮節目

TVB、ViuTV、HOY TV及香港電台4間奧運直播電視台都會提早開始開幕禮的節目，港台電視32台及翡翠台同樣早半小時在深夜1時開始節目，而ViuTV 99台就會在深夜12時半開始。最有誠意的是HOY TV 77台，在開幕禮前兩個半小時開始節目，即晚上11時。

各大電視台都預算開幕禮至少去到深夜5時，若果開幕禮時間比預計長，相信隨後的節目都會讓路延播或取消。

各大電視台直播巴黎奧運開幕禮節目時間比較

港台電視32台：深夜1時至5時

HOY TV 77台：晚上11時至深夜5時15分

TVB 81翡翠台：深夜1時至5時

ViuTV 99台：深夜12時30分至5時30分



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星期六（7月27日）是巴黎奧運首個誕生獎牌的比賽日，TVB、ViuTV、HOY TV及香港電台都會由下午播到深夜。翡翠台及HOY TV 77台仍維持奧運節目期間播兩次新聞，但ViuTV 99台的安排十分特別，在奧運直播前的下午2時先播一次新聞，之後連續不間斷地播奧運，直至當日奧運直播完結，在深夜4時半才播新聞。

港台電視首個獎牌比賽日部署

港台電視會在32台直播奧運及提供中文旁述，至於36台則是英語節目。

港台32：下午2時25分開始奧運直播，基本上無間斷播到深夜5時

在7月27日的首個獎牌比賽日，港台32由下午2時25分起播奧運直播。（網上截圖）

HOY TV首個獎牌比賽日部署

76台：下午3時開始直播，至晚上9時播一節15分鐘新聞，接着播奧運至晚上11時，播15分鐘新聞後直播至深夜5時。

77台：下午3時開始三點直播，直至傍晚6時半播半小時新聞，再由晚上7時開始黃金直擊至晚上11時半。播完新聞後，深夜12時起奧運的深夜直播，直至深夜4時。

HOY TV在奧運直播期間都會播新聞。（網上截圖）

TVB首個獎牌比賽日部署

81翡翠台：由下午2時45分直播，至傍晚6時暫停，播放新聞節目，到晚上7時再開始直播，至晚上11時15分播新聞。新聞報道後，在晚上11時35分續播奧運，直至深夜5時。

82 TVB Plus：由下午4時15分起直播，直至下午7時50分改播賽馬，到深夜12時40分才再播奧運，播到深夜4時。

翡翠台在奧運直播期間照樣會抽時間播新聞及天氣。（網上截圖）

ViuTV首個獎牌比賽日部署

96台：下午3時起直播，直至晚上7時播15分鐘新聞，之後播奧運到深夜4時，完成奧運直播後才再播新聞。

99台：下午3時起直播，無間斷地直播到深夜4時半，期間沒有新聞節目。在奧運直播前，99台在下午2時先播新聞，到直播完結後的深夜4時半才播深宵新聞。

ViuTV的節目表內容最齊，會提及每個直播時段預計播的項目。（網上截圖）

比較4間電視台的節目表，TVB、HOY TV及香港電台沒有交代每個時段播什麼比賽項目，而ViuTV的資訊最齊全，會標明每個直播時段預計播放的比賽項目，若果有港隊參與的，更會附上「#港隊」。以99台在周末的節目表為例，會標明3時先播「劍擊 - 女子個人重劍64強 #港隊」，而到5時則是「女子雙人3米跳板 | 游泳 - 男/女子預賽 #港隊」。

雖然比賽時間有時很難預計到百分百準確，途中亦可能插播其他項目，但ViuTV這個安排令觀眾大約知道各時段有什麼項目，以及幾時會有港隊比賽，感覺較方便香港觀眾。