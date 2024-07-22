巴黎奧運｜香港游泳乒乓運動員出發 何詩蓓張家朗任開幕禮持旗手
撰文：袁志浩
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巴黎奧運將在香港時間周五深夜正式開幕，香港代表團也陸續出發，游泳及乒乓球代表周一（22日）從香港啟程前往巴黎，香港代表團團長施文信同場公布港隊在開幕禮的持旗手。
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施文信在離港前接受傳媒採訪，他宣布今屆奧運持旗手由何詩蓓及張家朗擔任。
香港在上屆的東京奧運由羽毛球代表謝影雪及劍擊代表張家朗出任持旗手。不過，以往的夏季奧運會開幕禮都在運動場內舉行，今屆則會破天荒在巴黎塞納河舉行，據奧運官方資料，進場儀式會由約10000名各國運動員乘搭100隻遊船，沿全長6公里的河道駛往最終表演場地夏樂宮，但表演內容至今仍保密。
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