巴黎奧運｜鄧俊文/謝影雪旗開得勝 「楊楊配」激戰逾1小時落敗
撰文：顏銘輝
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巴黎奧運羽毛球混雙C組，港隊代表鄧俊文/謝影雪旗開得勝，以兩局21：13擊敗中華台北的葉宏蔚/李佳馨。
港隊的「鄧謝配」是上屆奧運殿軍得主，他們今屆最後一次拍檔出戰奧運。兩人被編入C組，今日出戰首場分組賽，面對中華台北的葉宏蔚/李佳馨。鄧俊文/謝影雪目前世界排名22位，而葉宏蔚/李佳馨則排26位。
在首局初段，兩對組合的分數咬得很緊，但打成10平後，鄧俊文/謝影雪打出強勢，一口氣連取7分，領先17：10，以21：13先拔頭籌。
在第二局，這對香港「左手配」更加佔盡優勢，全局未試過落後，打成5：5後連贏6分，拉開到11：5的差距。鄧俊文/謝影雪控制大局，保持優勢，贏多局21：13，直落兩局贏2：0贏波。他們花了35分鐘便取得今場勝仗。
C組頭兩名可以晉級淘汰賽。葉宏蔚/李佳馨以外，鄧俊文/謝影雪同組還有日本組合渡邊勇大/東野有紗及丹麥的基斯甸臣（Mathias Christiansen）/寶耶（Alexandra Bøje），但丹麥組合已退出賽事，故此「鄧謝配」贏得今仗後，出線機會高唱入雲。
楊雅婷/楊霈霖激戰逾1小時後落敗
女雙方面，「楊楊配」楊雅婷/楊霈霖首度征奧，第一場分組賽面對保加利亞組合絲托伊娃組合（Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva），打出一場堅毅不屈的熱血比賽。她們首局陷於下風，以11：21先失一局。然而，她們在第二局打出鬥志，與絲托伊娃姐妹互有攻守，中段落後10：14下追平15：15，之後分數咬住上，以23：21追成局數1：1。在決勝局，初段戰情緊湊，但尾段「楊楊配」後勁不繼，在13：13後連輸5分，之後以15：21敗陣，輸局數1：2。「楊楊配」這場比賽激戰了1小時11分鐘。
楊雅婷/楊霈霖身在女雙B組，同組對手尚有中國的劉聖書/譚寧以及美國的許忻霏/許怡霏。
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