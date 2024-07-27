巴黎奧運開幕禮點解有Minions？　法國疑隱晦地向美國人出一口氣

2024巴黎奧運開幕禮，東道主盡情展現法國從歷史、文化底蘊，以至平等、自由與愛三大價值觀，然而不少觀眾都有同一疑問——為何當中會加插一段Minions的影片？到底法國跟Minions有什麼關係？甚至乎在懷疑，語言難明的他們，其實是法國人？



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巴黎奧運開幕禮當中加插一段兩分多鐘的Minions的影片。（截圖）

巴黎奧運開幕禮點解有Minions？

今屆奧運開幕禮在巴黎塞納河上演，期間加插一段兩分多鐘的Minions影片，Minions的潛艇從塞納河一角出現，鏡頭一轉進入潛艇內部，一班Minions在進行拳擊、射箭、跨欄、舉重、體操等各項奧運體育項目。期間有兩隻Minions偷走羅浮宮內的名畫《蒙娜麗莎》，之後潛艇被其中一個Minion不斷擲標槍時射爆入水之後，鏡頭一轉又返回塞納河，《蒙娜麗莎》浮在河面，繼續開幕禮其他表演項目。

Minions影片生動有趣，可是他們跟法國有什麼關係，為什麼要在巴黎奧運開幕禮上出現？Minions當主角的《Despicable Me》（壞蛋獎門人）動畫電影系列，由美國環球影業（Universal Studios）擁有，由西班牙人柏保路斯（Sergio Pablos）創作，不過負責製作電影的是環球影業旗下以巴黎為基地的Illumination Studios Paris。

巴黎奧運開幕禮當中加插一段兩分多鐘的Minions（壞蛋獎門人）的影片。（截圖）

Minions短片與法國的關係

Minions這段奧運開幕影片內容亦大有文章，是向法國文豪凡爾納（Jules Verne） 1870年的歷險小說《Twenty Thousand Leagues Under the Seas》（中譯：《海底兩萬里》、《海底歷險記》，原文：Vingt mille lieues sous les mers）致敬，而影片開頭的影像則是參考自法國導演梅利埃（Georges Méliès）1902年的短片名作《A Trip to the Moon》（中譯：《月球旅行記》，原文：Le voyage dans la lune）。

愛迪生偷錄《月球旅行記》賺大錢 原作者破產

大會官方解說就是說到這裏點到即止，到底為什麼要選《月球旅行記》向梅利埃致敬，大家可以自行想像。為大家補充一個事實——當年美國著名發明家愛迪生（Thomas Edison）在倫敦看過《月球旅行記》後，叫助手偷錄電影，之後電影在美國上映大受歡迎，收益全數由愛迪生盡取，梅利埃未獲分文，數年後破產兼失業，直到1920年代末他的作品才重新被大眾注視。

Minions在法國製作、由美國電影公司持有，開幕禮這段影片內又有兩隻Minions偷走名畫《蒙娜麗莎》一幕，到底當中是否涉及法國人刻意借Minions影片為梅利埃向美國人及愛迪生出一口氣，諷刺他們偷竊，相信只有創作者團隊他們才知道了。