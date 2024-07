巴黎奧運開幕禮點解有Minions？　法國疑隱晦地向美國人出一口氣

2024巴黎奧運開幕禮,東道主盡情展現法國從歷史、文化底蘊,以至平等、自由與愛三大價值觀,然而不少觀眾都有同一疑問——為何當中會加插一段Minions的影片?到底法國跟Minions有什麼關係?甚至乎在懷疑,語言難明的他們,其實是法國人?



巴黎奧運開幕禮當中加插一段兩分多鐘的Minions的影片。(截圖)

巴黎奧運開幕禮點解有Minions?

今屆奧運開幕禮在巴黎塞納河上演,期間加插一段兩分多鐘的Minions影片,Minions的潛艇從塞納河一角出現,鏡頭一轉進入潛艇內部,一班Minions在進行拳擊、射箭、跨欄、舉重、體操等各項奧運體育項目。期間有兩隻Minions偷走羅浮宮內的名畫《蒙娜麗莎》,之後潛艇被其中一個Minion不斷擲標槍時射爆入水之後,鏡頭一轉又返回塞納河,《蒙娜麗莎》浮在河面,繼續開幕禮其他表演項目。

Minions影片生動有趣,可是他們跟法國有什麼關係,為什麼要在巴黎奧運開幕禮上出現?Minions當主角的《Despicable Me》(壞蛋獎門人)動畫電影系列,由美國環球影業(Universal Studios)擁有,由西班牙人柏保路斯(Sergio Pablos)創作,不過負責製作電影的是環球影業旗下以巴黎為基地的Illumination Studios Paris。

巴黎奧運開幕禮當中加插一段兩分多鐘的Minions(壞蛋獎門人)的影片。(截圖)

Minions短片與法國的關係

Minions這段奧運開幕影片內容亦大有文章,是向法國文豪凡爾納(Jules Verne) 1870年的歷險小說《Twenty Thousand Leagues Under the Seas》(中譯:《海底兩萬里》、《海底歷險記》,原文:Vingt mille lieues sous les mers)致敬,而影片開頭的影像則是參考自法國導演梅利埃(Georges Méliès)1902年的短片名作《A Trip to the Moon》(中譯:《月球旅行記》,原文:Le voyage dans la lune)。

愛迪生偷錄《月球旅行記》賺大錢 原作者破產

大會官方解說就是說到這裏點到即止,到底為什麼要選《月球旅行記》向梅利埃致敬,大家可以自行想像。為大家補充一個事實——當年美國著名發明家愛迪生(Thomas Edison)在倫敦看過《月球旅行記》後,叫助手偷錄電影,之後電影在美國上映大受歡迎,收益全數由愛迪生盡取,梅利埃未獲分文,數年後破產兼失業,直到1920年代末他的作品才重新被大眾注視。

Minions在法國製作、由美國電影公司持有,開幕禮這段影片內又有兩隻Minions偷走名畫《蒙娜麗莎》一幕,到底當中是否涉及法國人刻意借Minions影片為梅利埃向美國人及愛迪生出一口氣,諷刺他們偷竊,相信只有創作者團隊他們才知道了。