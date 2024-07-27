巴黎奧運大溪地另類開幕禮 陽光海灘配草帽熱舞 豪華郵輪選手村
撰文：吳慕兒
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巴黎奧運大雨下在塞納河開幕，與巴黎相距1.5萬公里的大溪地，是今屆滑浪項目舉行地點，48位滑浪運動員在陽光之中參與一場跟巴黎截然不同的奧運開幕典禮。
當巴黎陰雲密佈，大溪地卻陽光普照，一眾政界及體育重要人物穿上西裝出席巴黎奧運開幕禮，在大溪地主持開幕禮的國際滑浪協會會長Fernando Aguerre，一身草帽與夏威夷恤發表講話，跟巴黎盛況相映成趣。
大溪地另類開幕禮：陽光海灘配草帽熱舞
大溪地奧運開幕現場外大量「鄉民」聚集，似趁墟多過奧運會，各國滑浪運動員代表一手持旗，另一隻手拿着裝着沙的容器昂然進場，然後輪流將沙倒進一個方型透明水族箱。從大會裝飾到整個儀式，都滲滿原始的味道。
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「禮成」後，一批批舞者表演大溪地傳統舞蹈，在場運動員甚至記者也加入其中，場面別開生面。
豪華郵輪選手村
在巴黎，奧運選手村以至大會穿梭巴士沒有冷氣，選手村飯堂提供的食物以蔬果類為主，英國隊抱怨肉類供應不足，而提供的肉類甚至未煮熟。相信不少運動員都會羨慕在大溪地作賽的選手，因為他們的選手村是在豪華郵輪 Aranui 5上。
新西蘭選手Billy Stairmand接受路透社訪問時稱，「我第一次坐郵輪，所以很好玩。」他大讚，「我們有間很好的房間，它非常舒適，有自己的空間，有健身室，有齊你一切所需。」參加今屆賽事的各國滑浪選手，到達當地後紛紛在社交媒體分享所住的房間有多豪華，可見眾人都十分滿意他們獨一無二的「選手村」。
這還不止，大溪地還有他們「最犯規」的一大特色，大溪地的原始風光。湛藍的大海、絢麗的夕陽，偶爾出現一道七色彩虹，讓世人驚覺原來奧運也能這樣子，滑浪選手為所謂競賽運動帶來一點不同的況味。
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