巴黎奧運︱英國跳水王子戴利重演鐵達尼號名場面　男女角色調轉

巴黎奧運開幕禮各國代表團坐遊船與現場表演之間，畫面令人看得花多眼亂，大家可能會錯過英國隊船上精彩一幕——負責持旗的跳水王子戴利（Tom Daley）與划艇手Helen Glover，生動地重演《鐵達尼號》在船上「I am flying」經典一幕，但將男女主角角色換轉。



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跳水王子戴利（Tom Daley）與，生動地重演《鐵達尼號》在船上「I am flying」經典一幕。（Getty Images）

《鐵達尼號》經典其中一幕，就是飾演男主角Jack的里安納度迪卡比奧（Leonardo DiCaprio）與飾演女主角Rose的琦溫絲莉（Kate Winslet）在船頭談情說愛，Rose在Jack鼓勵下張開雙手，女方由最初害怕地閉上雙眼，張開眼睛後開心地叫：「I am flying」（我在飛行），Jack全程輕抱Rose的腰部。

這幕溫馨畫面，由戴利與Helen Glover搞笑重演，成為網上熱話，不過戴利扮演Rose在船上張開雙手，Helen Glover化身為Jack在他身後輕抱，男女主角姓別對調，而戴利身前豎立着英國國旗。

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明明坐在遊船上，他們卻毫不避嫌地大玩《鐵達尼號》劇情，幸好最終一切順利，沒有如電影那樣發生沉船慘劇。