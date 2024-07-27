巴黎奧運開幕禮︱大會誤將韓國當朝鮮　為何又是這樣錯？

2024巴黎奧運開幕禮上，大會不止一度將奧運五環旗倒掛，還擺了另一個大烏龍，當韓國代表團遊船經過時，大會司儀以法語和英語誤將韓國讀成朝鮮，引來韓國方面不滿，要求大會之後不要再搞錯。

今次已經不是首次在大型運動會上有主辦單位將兩韓名字混淆，為何又是這樣錯？或許全因兩國的英文譯名實在不易分辨。



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當韓國代表團遊船經過時，大會司儀以法語和英語誤將韓國讀成朝鮮。（Getty Images）

大會現場廣播雙語皆讀錯

韓國代表團為第48個國家進場，朝鮮排第153，兩者相隔甚遠。當韓國隊遊船從塞納河駛入場，大會現場廣播以法語讀出Republique populaire democratique de Coree，繼而再以英語讀出Democratic People's Republic of Korea，這是朝鮮的英文全名「朝鮮民主主義人民共和國」，而不是韓國的官方英文譯名Republic of Korea（大韓民國）。

沿塞納河巨型屏幕以及全球電視直播畫面上的字幕，則正確顯示大韓民國的英文名字Republic of Korea。當朝鮮遊船進場時，大會正確報讀他們的名字。

朝鮮今屆派出16個選手參賽。（Getty Images）

韓方強烈抗議 IOC致歉

國際奧委會（IOC）在他們的官方韓語Ｘ帳戶向韓國致歉，「我們為開幕禮上韓國代表進場時所犯錯誤深切致歉。」韓國體育部就此事要求跟IOC會長巴赫（Thomas Bach）會面，同時要求IOC及巴黎奧組委作出快速反應。

韓國體育部發出聲明，「我們亦要求外交部向法國政府提出強烈抗議」，而且「韓國體育及奧運委員會已立即要求巴黎奧組委避免再犯同樣錯誤，並已由團長發出正式投訴，委員會將會跟IOC會面」。

韓國朝鮮英文名字太易混淆

奧運大會誤將韓國和朝鮮對敵兩國名字搞錯，當然是個不可容忍的低級失誤，然而說實話，兩韓名稱以韓文或中文寫出來，「朝鮮民主主義人民共和國」與「大韓民國」當然容易區分，但英文名字Democratic People's Republic of Korea與Republic of Korea之間，對沒有掌握歷史背景的一般人而論，確實不易分辨。

因此過往已經有不少體育大賽場合，大會曾搞錯兩國，例如播錯國歌，今次大會讀錯名字不是第一次，相信也不會是最後一次。