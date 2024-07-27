巴黎奧運．柔道｜王嘉莉首圈出局 談首戰奧運：已沒有退路
撰文：陳旭暉
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今屆巴黎奧運，香港柔道代表王嘉莉首輪不敵奧地利代表Tanzer Katharina，遺憾出局，止步32強。賽後她難掩失望，表示下個目標是在香港的比賽中有更好發揮。
26歲的王嘉莉，今次首戰奧運未能取勝，初段她與對手Tanzer Katharina戰況勢均力敵，不過之後被壓倒在地，未能在20秒內掙脫，因而被判「一本」落敗，告別本屆賽事。
賽後被問到首戰奧運心情，王嘉莉坦言不太滿意：「比賽前有不斷研究如何去防守，但最終還是做不到，對手寢技較好，我也盡量不想落地打，但當下做不到。無論對手如何落地我也提自己盡快起身，但那一下我想依賴裁判叫暫停，但沒有。」
她表示在蒙古教練指導下，立技進步不少，今場比賽亦有用到：「覺得自己多了移動，之前總是企得很定。」嘉莉亦希望下個比賽可以做好一點：「下一個目標是香港公開賽，回到主場，希望發揮更好。」
王嘉莉表示首次踏上奧運舞台，已是「當最後一場咁打」：「來到這一步已沒得退」；她又感謝家人一直以來的支持：「這段期間他們很遷就我，很想多謝他們。」對幫忙陪練的弟弟嘉祺，她則開玩笑稱「可否減輕少少磅」。
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