巴黎奧運｜英國「跳水王子」戴利又織冷衫 網上分享目標製成品
撰文：顏銘輝
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英國「跳水王子」戴利（Tom Daley）繼續他上屆奧運的嗜好，努力織冷衫。在周六的跳水女子雙人3米板決賽，中國的陳藝文/昌雅妮奪得金牌，30歲的戴利也是座上客。比起觀賞比賽，可能他花更多心思在織冷衫之上。
在奧運前，戴利已經在社交網站分享今屆的編織目標，那是一件以藍色為主色的冷衫，上面有「巴黎24」的字眼，有奧運五環、巴黎鐵塔及英國國旗的圖案；兩隻衫袖會有「TD」及「5」，意思是指他五戰奧運。
奧運在社交網站X（前稱Twitter）分享戴利在今屆及上屆奧運織冷衫的照片，並留言：「如果沒有戴利在人叢中織冷衫，就不能算是奧運會。」
英國《BBC》亦在社交網站表示，在奧運第一個獎牌日，已經見到戴利在觀看比賽期間織冷衫。
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