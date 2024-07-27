巴黎奧運．游泳｜歐鎧淳率港隊戰4X100接力　大讚氣氛像演唱會

巴黎奧運游泳項目今日（27日）展開，港隊有簡綽桐、譚凱琳、歐鎧淳及鄭莉梅合力出戰女子4X100米自由泳接力，最終以小組第7名完成，未能晉級。



女子4X100米自由泳初賽，簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅及歐鎧淳出戰，4人按序出任第一至四棒，並在第7線上陣，最終游出3分42.42秒，距離香港紀錄（3分39.1秒）有3.32秒差距，排小組第7、總成績排第15，未能晉級。

巴黎奧運香港隊賽果｜最新消息、獎牌榜形勢持續更新｜巴黎直擊

第5次參加奧運會的歐鎧淳負責最後一棒，她在自己的分段游出55.38秒，助港隊力壓愛爾蘭，她指巴黎奧運游泳賽的氣氛，是她五次參加奧運以來最好：「上屆遇上疫情，完全沒有觀眾，對比太大，今次出場時氣氛像演唱會，但我們是落水游，令人很興奮，很想落水游。」她指全隊都放了100%努力準備比賽，「始終4年才一次，剛才落去游感覺好好。」談到奧運後的計劃，她表示：「本身也是專心做好這次比賽，之後的事之後再算。」她仍會出戰4X100米混合泳接力。

歐鎧淳是香港游泳第一位奧運「五朝元老」。（資料圖片／袁志浩攝）

游出全隊最快分段55.01秒、刷新個人最佳時間的譚凱琳，也認為今次是多年比賽經驗中氣氛最好的一次，「希望有機會再參加奧運。」首戰奧運的簡綽桐難掩興奮，稱很開心能跟師姐一起比賽，「整個過程也是很好的經驗，盡了力是最重要的，沒特別去想成績。」

第三次參加奧運的鄭莉梅則表示，會為其他仍要比賽的隊友打氣，「我的家人都有來，我媽媽也有一部份法國血統，能在這裏代表香港出戰，感覺很特別。」