巴黎奧運．游泳｜歐鎧淳率港隊戰4X100接力 大讚氣氛像演唱會
撰文：高詩琦
出版：更新：
巴黎奧運游泳項目今日（27日）展開，港隊有簡綽桐、譚凱琳、歐鎧淳及鄭莉梅合力出戰女子4X100米自由泳接力，最終以小組第7名完成，未能晉級。
女子4X100米自由泳初賽，簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅及歐鎧淳出戰，4人按序出任第一至四棒，並在第7線上陣，最終游出3分42.42秒，距離香港紀錄（3分39.1秒）有3.32秒差距，排小組第7、總成績排第15，未能晉級。
第5次參加奧運會的歐鎧淳負責最後一棒，她在自己的分段游出55.38秒，助港隊力壓愛爾蘭，她指巴黎奧運游泳賽的氣氛，是她五次參加奧運以來最好：「上屆遇上疫情，完全沒有觀眾，對比太大，今次出場時氣氛像演唱會，但我們是落水游，令人很興奮，很想落水游。」她指全隊都放了100%努力準備比賽，「始終4年才一次，剛才落去游感覺好好。」談到奧運後的計劃，她表示：「本身也是專心做好這次比賽，之後的事之後再算。」她仍會出戰4X100米混合泳接力。
游出全隊最快分段55.01秒、刷新個人最佳時間的譚凱琳，也認為今次是多年比賽經驗中氣氛最好的一次，「希望有機會再參加奧運。」首戰奧運的簡綽桐難掩興奮，稱很開心能跟師姐一起比賽，「整個過程也是很好的經驗，盡了力是最重要的，沒特別去想成績。」
第三次參加奧運的鄭莉梅則表示，會為其他仍要比賽的隊友打氣，「我的家人都有來，我媽媽也有一部份法國血統，能在這裏代表香港出戰，感覺很特別。」
巴黎奧運｜雙人跳水戲劇性「心碎」一幕 澳洲組合一失足成千古恨巴黎奧運．柔道｜王嘉莉首圈出局 談首戰奧運：已沒有退路巴黎奧運獎牌榜｜中國連奪兩金居首位 韓國美國各得一銀並列次席巴黎奧運｜中國勇奪第一金 盛李豪黃雨婷混合團體10米氣步槍奪冠巴黎奧運︱英國跳水王子戴利重演鐵達尼號名場面 男女角色調轉巴黎奧運開幕禮點解有Minions？ 法國疑隱晦地向美國人出一口氣巴黎奧運大溪地另類開幕禮 陽光海灘配草帽熱舞 豪華郵輪選手村巴黎奧運開幕禮︱大會誤將韓國當朝鮮 為何又是這樣錯？奧運開幕禮花絮︱法式浪漫美國、中國隊很擠迫 小國卻很舒適巴黎奧運開幕｜施丹任務與世人幻想嚴重落差 僅作火炬「擺渡人」巴黎奧運直擊︱你看不到的開幕禮 鏡頭以外，自由開放中有點狼狽巴黎奧運開幕加拿大歌后Celine Dion壓軸出場 毋懼風雨站立獻唱巴黎奧運｜塞納河進場港將勁興奮 張家朗何詩蓓鐵塔前留影