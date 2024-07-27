巴黎奧運｜雙人跳水戲劇性「心碎」一幕　澳洲組合一失足成千古恨

今日（27日）的巴黎奧運跳水女子雙人3米板決賽出現戲劇性一幕，跳完頭四輪後，澳洲組合堅妮（Maddison Keeney）/安娜貝史密芙（Anabelle Smith）穩守第三位，只要她們保持水準，銅牌便可到手，怎料經驗豐富的安娜貝史密芙犯下大錯，起跳時踏板邊失平衡，令兩人整套動作不同步，結果最後跌落第五名。澳洲失手，英國得利，贏得銅牌。中國及美國分別贏得這個項目的金牌及銀牌。



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安娜貝史密芙犯下大錯，起跳時踏板邊失平衡，令兩人整套動作完全不同步，她們在第五跳只得48.6分的低分。（網上片段截圖）

安娜貝史密芙一失足成千古恨，葬送了奪牌的機會。（網上片段截圖）

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安娜貝史密芙踩板邊，影響了整套動作，未能與拍檔堅妮同步。（網上片段截圖）

中國代表陳藝文/昌雅妮在雙人3米板一直遙遙領先，由頭帶到尾，以337.68分贏金牌，領先亞軍的美國23.04分。

今場比賽最戲劇性的是銅牌之爭，澳洲的堅妮/安娜貝史密芙在第三輪後升上第三位，到第四輪仍發揮穩定，續保三甲之列。在最後一跳，只要兩人跳到58.68分，便可以贏得銅牌，為澳洲奪得今屆首面獎牌，這個分數對兩人亦不算什麼困難。她們在最後一跳選擇難度系數3.0的5152B動作（向前翻騰兩周半轉體一周屈體），若果正常發揮，不難取得70分或以上。

安娜貝史密芙犯下大錯，起跳時踏板邊失平衡，令兩人整套動作完全不同步，她們在第五跳只得48.6分的低分。（網上片段截圖）

安娜貝史密芙犯下大錯，起跳時踏板邊失平衡，令兩人整套動作完全不同步，她們在第五跳只得48.6分的低分。（網上片段截圖）

安娜貝史密芙犯下大錯，起跳時踏板邊失平衡，令兩人整套動作完全不同步，她們在第五跳只得48.6分的低分。（網上片段截圖）

怎料31歲的安娜貝史密芙犯下大錯，起跳時踏板邊失平衡，令兩人整套動作完全不同步，她們在第五跳只得48.6分的低分，將幾乎到手的銅獎拱手讓人。上水後，她們都十分失望，掩臉落淚，教練亦擁抱兩人送上安慰。最後，堅妮/安娜貝史密芙總分292.2分，連第四名都不保，只得第五名。在澳洲失手下，英國以302.28分得到銅牌。

澳洲傳媒賽後都用上「Heartbreak（心碎）」去形容這一跳的失誤。

上水後，她們都十分失望，掩臉落淚，教練亦擁抱兩人送上安慰。（網上片段截圖）

中國選手昌雅妮賽後安慰兩位澳洲選手。（路透社）