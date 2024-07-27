巴黎奧運｜柔道現爭議判決　日本選手落敗後一原因拒絕離場及握手

巴黎奧運開幕後首日，60公斤男子柔道8強戰出現爭議賽果。日本選手永山龍樹不敵西班牙的Garrigos Francisco出局，但他認為落敗原因是聽到裁判說「等一下」，其後被對手發力擊敗，因此拒絕握手，更不願離場達5分鐘。



根據世界柔道協會排名，永山龍樹及Garrigos Francisco在60公斤級別分別排名第6及第5，後者更為2023年世錦賽冠軍，因此今次兩人交戰是強強對決。

永山龍二世界排名第6。（Getty Images）

戰至2分多鐘，兩人以寢技糾纏，裁判曾舉起手，似乎示意場邊工作人員等候，隨後他走到兩人上方查看，此時永山被對方以單手鎖喉；數秒後兩人分開，永山短暫地躺在地上，各自回到己方位置後，裁判宣布Garrigos Francisco獲「一本」，即以10：0勝出。

得知賽果時，永山龍樹一臉意外，拒絕與對方握手外，也不願離場。日本媒體Daily指他要求裁判回看錄影，引來現場觀眾不滿並送上噓聲。等待5分鐘仍無法改變賽果後，他向榻榻米鞠躬後離開。

被判落敗後，永山龍二不服判決，拒絕與對方握手。（Getty Images）

多間日本媒體報道，永山龍樹表示當時聽到裁判說「等一下（日文：待て，matte）」，但對手仍對他鎖喉，從而短暫昏厥，因此而落敗讓他無法接受。Sponichi Annex表示，其教練鈴木桂治更強烈抗議：「這就是世界柔道協會的柔道精神嗎！？聽到『等一下』後還繼續鎖喉是許可的嗎！？」

回看片段，裁判走近兩人查看時，確實聽到「待て」聲音，但當時鏡頭正特寫躺在地上的兩人，無法確定是否由裁判發出。

根據賽制，永山龍樹仍能參加敗者復活賽，與中華台北的楊勇緯爭入銅牌戰。