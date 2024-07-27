巴黎奧運．劍擊｜江旻憓爭牌形勢簡述　與4強對手各有淵源

巴黎奧運開幕後首個比賽日，香港隊便有江旻憓打入女子重劍個人賽4強，有機會奪得生涯首面、也是今屆奧運香港隊首面獎牌。

然而今屆奧運女重個人賽出現不少爆冷賽果，Vivian 4強的對手是什麼人？還有什麼劍手打入4強？本文為大家分析。



江旻憓已打入4強，將會對愛沙尼亞劍手迪菲特，再贏將打入金牌戰，坐銀望金；倘若落敗，則會進入銅牌戰，仍有機會獲得生涯首面奧運獎牌。

4強對賽：

【28/07 01:00】江旻憓（香港） Vs 迪菲特（愛沙尼亞）

【28/07 01:25】穆哈莉（匈牙利） Vs 瑪露比頓（法國）

巴黎奧運：江旻憓與教練Tavi擊掌。（袁志浩攝）

女子重劍連場爆冷 前列劍手逐個出局

全季保持世界排名第一的江旻憓來到巴黎奧運，在4強之前，除了首圈32強對埃及劍手侯絲辛時略為慢熱，之後的階段都贏得不算太困難，16強對世界排名19的賀絲臣，雖然一度遭對手追近，仍以15：11獲勝，8強對老將基維絲嘉（Olena Kryvytska），一早拉開5：0領先，終以15：7大勝，是4場8強賽事中贏得最輕鬆的一位。

不同於江旻憓的從容，其他獎牌熱門紛紛提早下馬，最令人驚訝的是本來力爭衛冕的中國劍后孫一文，竟在32強不敵排名43的日本劍手吉村美穗，提早出局；世界排名第5的意大利劍手Giula Rizzi也在同一圈止步。到了16強，連主場出擊、「世二」法國劍手簡達沙美（Marie-Florence Candassamy）也遭中國選手余思涵淘汰，排名第7的韓國選手宋世羅亦敗予匈牙利的穆哈莉（Eszter Muhari）出局，局勢大亂。

巴黎奧運：孫一文力爭衛冕，未料第一仗便出局。（袁志浩攝）

進入8強，世界前五名劍手中，只餘下江旻憓和第三的意大利劍手辛杜絲奧（Alberta Santuccio），但辛杜絲奧也輸給第9的穆哈莉，進入最後4強的，最終是江旻憓、穆哈莉、排名第6的瑪露比頓（Auriane Mallo-Breton）和第12的愛沙尼亞劍手迪菲特（Nelli Differt），迪菲特成為江旻憓的4強對手。

江旻憓4強對手簡介：迪菲特（世界排名12）

迪菲特（右）生涯兩度跟江旻憓交手都落敗。（路透社）

迪菲特來自愛沙尼亞，現年34歲，是右手劍手，今季在世界盃和大獎賽的最佳成績是8強，暫時未曾在國際賽登上頒獎台，生涯最佳大獎賽成績為亞軍。她是巴黎奧運4強劍手中世界排名最低的一位，不過今屆的賽果也告訴大家，排名不代表一切。

猶幸江旻憓生涯曾兩度跟迪菲特交手，兩仗皆獲勝，最近一次是2023年2月10日在世界盃巴塞隆拿站以15：9勝出；另一場是9年前在里約熱內盧大獎賽，以4：3獲勝。

另外兩位4強劍手簡介

穆哈莉（世界排名第9）

穆哈莉在江旻憓首登「世一」之前，曾爆冷在大獎賽將她淘汰，現在也急速冒起。（路透社）

穆哈利來自匈牙利，跟江旻憓一樣擅用左手，21歲的她是4強劍手中最年輕的一位，今季也作出生涯一大突破——在布達佩斯大獎賽，獲得生涯首面大獎牌金牌。

在2019年的布達佩斯大獎賽8強，當年僅得16歲的穆哈利以15：14擊敗江旻憓，即使賽後Vivian仍然首次登上世界排名第一，但她不禁失望，回港後面對傳媒落淚，稱自己「不配做世一」。5年過去，江旻憓曾受重傷又復出、現在更是相當穩定的世界排名第一劍手，若兩人最終在今屆奧運重遇，也別有意義。

瑪露比頓（世界排名第6）

瑪露比頓作為主場劍手，呼聲甚高。（Getty Images）

30歲的瑪露比頓在主場出擊，自是4強劍手中其中一位奪冠熱門，她在奧運前最後三站國際賽表現出色，5月在哥倫比亞大獎賽奪得生涯首個國際賽冠軍，緊接又在世界盃阿聯酋站獲季軍，在歐洲錦標賽再奪銀牌，打入奧運4強並不意外，也是除了江旻憓外實力最穩固的一位。

瑪露比頓和江旻憓也算老對手，兩人在成年賽生涯中曾碰頭6次，各贏3場，不過瑪露比頓獲勝的賽事，都是9年前的世界盃分站賽資格賽，只打5分；自2019年開始兩人在15分制的正賽淘汰賽碰頭，江旻憓三戰全勝，算佔得優勢。