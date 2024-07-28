巴黎奧運．劍擊｜何瑋桁憾負出局落淚　望下屆與隊友一同參賽

香港劍擊選手何瑋桁首次出戰巴黎奧運，在男子個人重劍32強，遇上世界排名第13的日本強敵山田優，雖曾大幅領先，惟最終以9：15落敗，遺憾告別今次賽事。



何瑋桁初段發揮出色，以5：2優勢完結第一節，第二節初段更曾領先至7：2，但山田優調整打法後追至8：8，再在第三回合以15：9一舉勝出。

何瑋桁首戰奧運，反負強敵山田優出局。（袁志浩攝）

落敗後，他離開劍道前多次拍打自己額頭，似乎對這場比賽感到失望，他在接受香港媒體訪問時失望落淚：「抽到籤時，已知道對手不好應付，但我也想盡力一搏。這場比賽一開始也領先，我自小便跟他比賽，從來未試過贏他超過5分，初段我卻打出了7：2，這個時候又被對手反超然後反勝，覺得遺憾及可惜，所以有點忍不住。」

何瑋桁亦談及落敗原因，指早段多次成功刺中對方手部得分，因此很集中刺手，惟之後山田優調整打法，自己節奏變亂，對手亦打出氣勢。

離開劍道前，何瑋桁數次拍打額頭。（袁志浩攝）

他表示今次已經盡力，亦打出100%表現，雖然今場落敗，但曾大比數領先過對手：「起碼證明我們的實力能在國際舞台上打，我們之後還有很大能力往前衝擊。」何瑋桁又希望自己及隊友繼續努力，以2028洛杉磯奧運為目標：「繼續努力，除咗我之外，我啲隊友，我細啲嘅隊友，全部都繼續努力，下屆奧運可以係一個團體嘅形式一齊參加比賽。」

何瑋桁表示，希望能與隊友一起努力，下屆奧運以團體形式一同參賽。（袁志浩攝）

何瑋桁感謝父母由小到大栽培及給予信心，因而可以放心地在劍擊路上前行；他又多謝未婚妻，自己因比賽時常不在香港陪她，但仍得到對方一直支持。