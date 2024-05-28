巴黎奧運．劍擊｜港隊新丁首征奧　何瑋桁彌補師兄12年前遺憾

香港劍擊隊今屆巴黎奧運除了有港人耳熟能詳的張家朗及江旻憓，更有兩名「新丁」，分別是男子重劍的何瑋桁及女子花劍的陳諾思。



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巴黎奧運港隊重點賽程 江旻憓7.27登場 張家朗何詩蓓7.29爭獎牌

巴黎奧運港隊女子花劍代表陳諾思。（袁志浩攝）

陳諾思是今屆奧運劍擊港隊最年輕的代表，19歲的Daphne笑言至今仍未有實感，「奧運會是每個運動員的目標，我當然感到興奮及期待，希望可以享受今屆賽事。坦白說，由早前取得奧運資格，直至現在這一刻，仍然有點不知發生什麼事，或許當奧運再接近一點才更有實感。」

港隊花劍教練Gregory Koenig。（袁志浩攝）

港隊花劍教練Gregory Koenig直言今屆奧運是對陳諾思的一大挑戰，「Daphne十分年輕，她要面對不少比她有經驗及實力強勁的劍手，在這段時間我會盡力為她準備，挑戰一眾列強，希望打出驚喜成績。」

巴黎奧運港隊男子重劍代表何瑋桁。（袁志浩攝）

在亞洲及大洋洲區資格賽驚險奪金，男子重劍的何瑋桁為劍擊港隊摘下第四張入場券，28歲的何瑋桁曾經歷低潮期，幸好及時自救走出困境，更多得前港隊代表、現任教練陸昶名，「當他（陸昶名）來到港隊（執教）後，我對劍擊的理解比以往更多，因為他都是以直柄持劍的劍手，他知道我有什麼需要，令我在細微技術上改善不少。」

相隔12年港隊男子重劍再有選手在奧運亮相，何瑋桁指沒有太大的使命感，只是希望做好自己，「坦白說沒有太大的使命感，因為我不想增添自己的壓力，畢竟奧運這個舞台不易去，我想發揮自己100%的水平，同時被人看見何瑋桁是個面對任何劍手、就算是世界前列都不會怯場，是有力與他們爭勝的劍手。」

陸昶名對何瑋桁充滿信心。（袁志浩攝）

何瑋桁打入奧運，除了是港隊男重的突破外，亦是一種傳承，陸昶名稱，「我在12年前退役，不論在亞運及奧運都留有遺憾，現時瑋桁一再取得佳績，我劍手生涯時留有遺憾，他全都做到了，我感到非常開心，希望以我的經驗協助他再上一層樓。」

在師兄兼教練陸昶名眼中，何瑋桁充滿天份，他深信瑋桁有機會打出驚喜，「以前港隊無一個直柄教練，瑋桁是個好出色、好有天份的劍手，現時他的心理質素成長了很多，只要他平常心出戰，只要他在劍道上有狀態、夠冷靜，在奧運這個充滿變數的舞台，他絕對有能力驚喜大家，我深信他有登上頒獎台的能力，一切也有可能發生。」

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