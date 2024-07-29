巴黎奧運直擊︱黃鎮廷杜凱琹突破心理關口　以「江旻憓精神」頂住

東京奧運乒乓球混雙八強，黃鎮廷與杜凱琹決勝局反勝為敗，飲恨而回。

巴黎奧運乒乓球混雙八強，黃鎮廷與杜凱琹第六局反敗為勝，突破自己。

01體育記者 袁志浩 法國巴黎直擊



「España！España！España！」

黃鎮廷與杜凱琹今場半準決賽第五局在一度領先西班牙組合10：0下勝出，只差一局就贏波，第六局初段卻落後0：4，現場法國觀眾為同是歐籍的選手加油。兩位港隊運動員沒有因而洩氣，咬緊牙關反勝11：8，晉身混雙四強。

巴黎奧運：乒乓混雙8強，黃鎮廷及杜凱琹出戰。（袁志浩攝）

上屆東京奧運兩人已劍指獎牌，當時更是四號種子，但就是突破不了八強這一關，結果在爭議判決下含淚出局，留下遺憾。出發前傳媒重提這件不堪回首的往事，黃鎮廷與杜凱琹說早已翻篇；今日沒有重覆犯錯，是最好的證明。

巴黎奧運：乒乓混雙8強，黃鎮廷及杜凱琹出戰。（袁志浩攝）

「賽前是緊張，但上到場又可以承受住壓力，（打得）更釋放。」黃鎮廷說。能站上奧運舞台從來都不易，乒乓球球手要透過各站公開賽搶分，這對港隊組合更是成為資格賽冠軍，才把入場券拿到手，連同奧運前各種訓練、心理輔導等等，互相都懂得體諒對方。

「我們平時已做得很夠，付出很多才有這一刻。大家都可能有無謂失誤，但只會鼓勵跟信任。」即使打失波，杜凱琹就用球拍輕觸黃鎮廷，示意大家再來過。

黃鎮廷（左）與杜凱琹（右）在東京奧運8強止步，來到巴黎奧運打入4強。（袁志浩攝）

讓他們堅持的，還有昨日贏得香港今屆第一金的微笑劍后江旻憓，杜凱琹笑言憑第六感已預計到對方奪金，因此對此並不意外，「她一直落後下反勝，跟上屆張家朗（花劍八強大幅落後9：14下連取6分反勝）的情況相似，很震撼。我們最後一局也落後，她的精神告訴我們，未結束一切皆有可能。」

獲勝一刻，黃鎮廷高舉雙手，杜凱琹則興奮到跪低，他們隨即相擁而笑，感謝對方三年來的努力。

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「想獎牌了沒有？」記者問。

兩人對望數秒，只懂傻笑，「本身也沒有去想，現在蠢蠢欲動。」願他們笑到最後，用獎牌撫平昔日的悔恨。