乒乓｜巴黎奧運最後備戰　杜凱琹黃鎮廷奪泰國賽亞軍

WTT（世界乒乓球協會）球星挑戰賽泰國站，香港混雙組合黃鎮廷／杜凱琹奪得亞軍，成為巴黎奧運前一大強心針。



「黃杜配」在8強以3：1擊敗世界排名16的韓國組合趙大成／朱芊曦，在4強面對泰國組合Padasak Tanviriyavechakul/Suthasini Sawettabut，也直落3局橫掃對手，以3：0打入決賽。

決賽的對手，是世界排名比現排第4的黃鎮廷／杜凱琹高一位（暫列第3）的日本組合張本智和／早田希娜，由於巴黎奧運的種子資格會以7月16日公布的最新世界排名決定，而今站是排名更新前最後一戰，因此這場賽事有機會影響奧運種子排名。

早田希娜（左）和張本智和（右）是世界排名第三的混雙組合，他們也會出戰巴黎奧運。（X/WTT）

張本／早田首局表現強勢，以11：3先取一局，次局港隊打得較接近但仍以8：11再輸一局，無路可退下，黃／杜以11：9扳回一局，但未能阻止對手以11：8再贏一局，意味由同日24歲生日的早田希娜與拍檔張本智和，以3：1捧走冠軍、也保住世界第3的排名；港隊也獲得亞軍。