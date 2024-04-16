乒乓世界盃直擊︱黃鎮廷首戰落敗　與杜凱琹互相配合成就奧運資格

「2024年澳門國際乒聯男子及女子世界盃 ─ 由銀河娛樂集團呈獻」周二（16日）在銀河綜藝館上演次日比賽，日前聯手取得巴黎奧運混雙資格的黃鎮廷與杜凱琹都有比賽，並分享當下感受，而這張入場券正是他們為彼此改變的成果。

01體育記者袁志浩 澳門直擊



在比賽第二日始亮相的黃鎮廷分組同樣抽得下籤，遇上去年世界錦標賽男單及男雙冠軍樊振東、德國球手杜達（Benedikt Duda）。結果黃鎮廷首戰以局數1：3不敵杜達，由於樊振東首日已大勝杜達4：0，在計算得失局的新賽制下，黃鎮廷若要晉級，明天必須贏樊振東4：0。

曾在2016年舊制世界盃贏得男單銅牌的他表示：「一局一局打吧，出不了線也沒有辦法，當作是多了一個機會跟中國隊去交流。」

黃鎮廷於今站世界盃首戰吞敗。（袁志浩攝）

杜凱琹亦以局數4：0輕取德國球手單曉娜，數字上仍有可能出線，然而只要明天來自中國的王藝迪擊敗單曉娜，杜凱琹便會出局，所以機會相對渺茫。

杜凱琹出線機會渺茫。（袁志浩攝）

取混雙奧運入場券 杜凱琹：像完成任務

縱然港隊早前確定無緣出戰男團，是黃鎮廷心中無法彌補的遺憾，但他與杜凱琹上周五（12日）取得巴黎奧運混雙入場券，前者若維持現有世界排名，預計能順利取得奧運男單資格，總算提升了其信心。

這對拍檔於2023年5月的世錦賽中勇奪混雙銅牌，但自此狀態起伏，月初更在克羅地亞支線賽四強不敵世界排名低14名的新加坡組合馮耀恩／王欣茹，黃鎮廷稱：「那場發揮我們被打到『不舒服』，不太能找到節奏、狀態、信心。」

黃鎮廷與杜凱琹早前已取得巴黎奧運混雙席位。（ITTF）

然而兩人混雙奧運排名第六，屬資格賽中排名最高，背負一定的期望與壓力。最終如願第二度戰奧運混雙，他倆都鬆一口氣，杜凱琹憶述資格賽講求一日內連贏3場七局四勝的比賽，「密度好像以前打學界一樣，一場接一場，對我們來說是一個很大的挑戰。所以最後贏也挺驚訝的，雖然覺得我們應該會拿到（資格）但真的拿到那一刻也很開心。」

「因為歐洲現在有很多隊實力都很強，有些隊之前從未打過。現在算是完成了第一步，（女子）團體和混雙都取得資格，完成了團隊的任務。」

杜凱琹憶述取得混雙奧運資格的心情，像是完成了任務一樣。（袁志浩攝）

彼此為對方改變 放開懷抱迎奧運

黃鎮廷坦言兩人在資格賽前有一起見心理專家，並加強溝通，他認為是杜凱琹遷就自己，「她有看我比賽，知道我愈緊張就會對身體愈大影響，所以去迎合我。」

「有時我比較內向，不太開朗，緊張就少溝通；她又會覺得我年紀較大，有些東西不好意思說，就等我先開口。可是她現在放下了包袱，我感覺到她主動去跟我溝通，希望做得更好，這是一個好方向。」

黃鎮廷認為拍檔放下了包袱，主動溝通迎合自己。（袁志浩攝）

有趣的是，杜凱琹看法卻相反，她認為是黃鎮廷為人父後變得比較「warm（溫暖）」，「之前他都很直白，現在我跟他老婆的關係都很好，經常聚會，都會促進（默契）。可能合適的時候會做他孩子的契媽吧。」也許正是他們都不自覺地為對方改變，才成就這個奧運資格。

「杜黃配」於東京奧運打入八強，距離獎牌十分接近，但兩人異口同聲指今屆對手實力更高，預計會更難打。杜凱琹如是說：「汲取上屆教訓，當時極度高期望，然後就出事了，希望今屆可以放平心情。」

黃鎮廷與杜凱琹5月會前往沙特參賽。（袁志浩攝）

黃鎮廷則指：「其他隊都谷行去衝這面獎牌，我們如要走上頒獎台，更要默契，無論在個人技術還是心理上都要有進步。」兩人5月會赴沙特阿拉伯參與「WTT沙特大滿貫（WTT Saudi Smash）」，與多個WTT分站賽事繼續搶分，為奧運抽籤及種子排名爭取更高分數。

港台電視32將於4月17日至21日獨家轉播「2024年澳門國際乒聯男子及女子世界盃」，詳情如下：



4月17日（三） 男、女子小組賽 下午5:00

4月18日（四） 男、女子16強 晚上6:00

4月19日（五） 男、女子8強 早上11:00及晚上6:00

4月20日（六） 男、女子4強 晚上6:00

4月21日（日） 男、女子決賽 晚上7:30

