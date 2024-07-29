巴黎奧運︱黃鎮廷杜凱琹闖混雙四強 李靜：「領先10：0仍很驚」
撰文：袁志浩
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港隊乒乓球混雙組合黃鎮廷與杜凱琹勇闖四強，只要下輪擊敗朝鮮組合，即可鎖定獎牌；若落敗就要打銅牌戰，總教練李靜賽後再爆金句。
身為總教練的李靜本沒預計受訪，卻因催促黃／杜兩人離開而被傳媒「捉住」。在混雙抽籤結果出爐後表示滿意「排位」的他，曾說打波如賽馬一樣、排位很重要，因會影響「出閘」。如今黃杜兩人果真殺入準決賽，李靜「點評」兩人「出閘」算快，「只是中間有些窒一窒，被其他馬阻一阻，但拉隻馬出來都幾快。」
抽籤後說自己仍驚魂未定的他，今日依然緊張，「驚呀，（第五局黃／杜領先比分）10：0時我仍很驚，我驚他們贏12：0（乒乓球每局最多只能取11分）。」
在看台上提場到聲沙的他認為，兩位球手表現理想，「起碼有突破」，希望兩人「再行前兩步」，「希望明天繼續lucky，多謝大家捧場。」
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