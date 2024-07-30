張家朗奧運再奪金｜台灣裁判惹爭議　拆解金牌戰最後關頭三劍判決

張家朗在巴黎奧運男子花劍決賽，曾經落後12：14，力追至14：14平手。來到最後關頭，裁判末段的爭議判決，兩度判同時，幸好張家朗最後仍然取勝，贏得個人第二塊奧運金牌。



張家朗在巴黎大皇宮再奪走金牌。（路透社）

張家朗與意大利馬奇（Filippo Macchi）在巴黎奧運男子花劍決賽碰頭，來自中華台北的裁判黃皓志今仗有不少爭議判決，尤其是在進攻權轉換，雙方停頓後再起動，裁判時有不一的判決，甚至社交網站被「洗版」鬧爆。當張家朗力追至14：14時，最後關頭三劍同樣有爭議。

張家朗與馬奇今仗有不少爭議判決。（路透社）

14：14第一劍（以上片段28:42），張家朗起動較為明顯，密步上前，手上有動作，然後再上前擊中；馬奇雖然先後退，但他看到張家朗拍劍打空，認為對方進攻落空再上前還擊，雙方也認為自己得分。

得分誰屬與進攻權有關，先上前一方﹑有進攻意圖將有進攻權，但是否主動﹑是否有意圖都是主觀概念，每位劍手﹑裁判皆有不同的演繹方式。

裁判可以判給張家朗，因為他持續上前；而可判給馬奇，因為張家朗拍劍打空，進攻權落在馬奇身上，但這名台灣裁判翻看慢鏡重播，沒有做決定，判兩人同時進攻，沒有人得分，需要重新打過，難怪雙方教練十分激動。

14：14第二劍（以上片段31:13），馬奇比張家朗早起動，但及後兩人接近同時停頓，然後再上前出手擊中，雙方再一次慶祝，認為自己得分，雙方皆認為自己先起動，裁判同樣認為兩人同時擊中，再度重新打過，兩位教練當然不滿裁判的決定。

來到第三次14：14時（以上片段32:43），雙方多次交鋒後，張家朗上前兼拍打對手的劍，馬奇後退出手，張家朗上前擋走對方的劍出手，雙方同樣同時擊中，又一次互相慶祝。張家朗認為自己上前防走對方再還擊；馬奇則認為自己拍到張家朗的劍取得進攻權，然後還擊得分。

張家朗巴黎奧運封王。（Getty Images）

張家朗上前防守的動作明顯，故此裁判黃皓志判張家朗防守還擊得分，最終以15：14險勝，但馬奇及其教練同樣不滿裁決，不斷向裁判投訴。

意大利奧委會主席直斥台灣裁判有偏幫港隊之嫌，意大利教練指裁判「無能」，馬奇兩劍也是有進攻權的一方。