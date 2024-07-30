張家朗奧運金牌｜意大利劍手態度180度轉變：不會將失敗歸咎裁判

巴黎奧運男子花劍個人賽決賽，香港的張家朗以15：14擊敗意大利代表馬奇（Filippo Macchi），衛冕奧運金牌。馬奇及其教練施利安尼（Stefano Cerioni）不滿裁判判決，更有意大利媒體稱，意大利劍擊聯會已經向國際劍聯及國際奧委會投訴，指該場決賽不應由香港的「鄰居」出任裁判。這場決賽的主裁判黃皓志來自台灣。

22歲的馬奇在社交網站撰文，為裁判風波降溫，表示尊重裁判的決定，不想再糾纏過去的事。他表示認識決賽的兩位裁判，也不會將個人的失利歸咎於他人。他認為「被搶冠軍」及「裁判可惡」的言論都是可恥。



馬奇（左）決賽不敵張家朗，得到銀牌。（Getty Images）

馬奇在當地時間昨（29日）晚失落奧運金牌，不敵張家朗，得到男子花劍個人亞軍。經過一晚休息後，他今日在Instagram發表千字文，回應裁判風波，他寫道：「我聽到很多各種的言論，是他們搶走你的，裁判可惡。這些都是可恥的。」

在男花決賽，馬奇向主裁判黃皓志投訴。（Getty Images）

雖然馬奇昨晚激烈地向裁判抗議，但他撰文表示聽從裁判決定。他寫：「在對於每位運動員最重要的比賽中得到第二名。正因為我練習這項運動，我學到的是要尊重裁判的決定，一直都是！我認識兩位裁判，我不想將失敗歸咎他們，因為這樣做只是幫我自己製造藉口。」

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「已發生的事情已經過去，而未來掌握在我手上。我是一個不滿足現狀、追求最好的人。故此，我沒有因為得到這獎牌而馬上感到高興。」

馬奇撰文表示，他是個永不滿足、追求最佳的人，所以那一刻為決賽失利感到失望，但他如今會為得銀牌而感喜悅。（Getty Images）

「早前，有個親愛的友人告訴我，他也是一位偉大的冠軍選手，他說：『拿到獎牌就要慶祝！』實際上，每面獎牌都配得上喜悅及幸福，所以就讓不快過去，享受當下。之後會有時間回顧我所犯的錯誤，再嘗試改善。」

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「畢竟，人生充滿障礙，有時你能夠克服，有時你會被絆倒及跌倒，但那些與眾不同的人能夠重新站起來。」

最後，馬奇呼籲網民支持意大利花劍隊競爭男團錦標，他寫：「目前，有一場非常重要的團體比賽正等等我們，我會與隊友，也是我的朋友，去全力以赴，超越自己。」意大利會在8月4日出戰男花團體八強，將面對波蘭。