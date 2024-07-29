巴黎奧運｜46座大滿貫之戰！「泥地王」拿度負祖高域 掌聲中離開
撰文：顏銘輝
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這場可能是巴黎奧運最具星味的一戰。
38歲的「泥地王」拿度可能最後一次以單打球員的身分在在羅蘭加洛斯球場主場亮相，在男單次圈大戰37歲的老對手祖高域。最後，祖高域以6：1及6：4取勝，全場觀眾以掌聲歡送拿度。
拿度及祖高域是史上贏得最多大滿貫的球手，合共46次，拿度贏得22次，而祖高域24次。
在這個紅土場，回想2006年那時，20歲的拿度與19歲的祖高域首次交手。
18年後，同樣這個球場，38歲的拿度跟祖高域第六十次遇上，有可能是最後一次。回望這18年，他們已經成為網壇史上的一代宗師。
「在2006年的時候，相信我們都不會認為可以有朝一日在同一個球場打奧運比賽。」祖高域賽後說。
「我覺得我們都會很感恩擁有這場比賽。我們之間的競爭，還有這項運動本身，體育界對我們有很大的關注及興趣。對他很不幸運的是，他不在最佳水平，但我仍然盡一切所能去令他不舒服。」祖高域表示今場是一場勢均力敵的比賽，他很滿意自己的發揮。
在第一盤，拿度被連破兩次發球局，落後到0：5，雖然保發追回一局，但最後仍輸1：6。在第二盤，拿度再次面對逆境，先落後0：4，但他力追4局至4：4。然而，祖高域沒有給他反勝的機會，連贏兩局，以6：4再贏多盤，以盤數2：0淘汰拿度。
「在領先6：1、4：0的時候，我有點太輕鬆了。」祖高域說：「在領先4：1時，我的發球有點馬虎。你不能給拿度任何機會，因為他會把握機會捲土重來，尤其是在這個球場。」
雖然拿度告別奧運男單，但他會跟艾卡拉斯出戰男雙，目前他們已經打入男雙次圈。
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