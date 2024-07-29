巴黎奧運｜法國「炸水」有裁判只給3分　懸崖跳水霸主轉籍客串

巴黎奧運跳水男子雙人10米台決賽，有一對組合的表現明顯被比下去，他們是東道主法國的加利亨特（Gary Hunt）/施錫（Loïs Szymczak）。在6跳當中，兩人有5跳的分數包尾，而第四跳更加「炸水」不足40分。

在跳水，30歲的英國選手戴利已經是老將，而施錫則已31歲，加利亨特更加達40歲高齡。加利亨特原本是英國人，4年前轉籍法國，他本身是懸崖跳水選手，10次贏得紅牛世界系列賽冠軍，並贏過兩屆27米高台世錦賽金牌，近年較少室內跳水經驗。加利亨特及施錫拍檔時間不長，上屆世錦賽在雙人10米台只得第19名，排名僅比新西蘭、亞美尼亞及澳門組合高。



加利亨特是應屆世錦賽銀牌得主，但他的獲獎項目是27米高台。（Getty Images）

憑主辦國的身分，加利亨特（左、Gary Hunt）/施錫（Loïs Szymczak）獲得雙人10米台決賽資格。（路透社）

比起其他7支隊伍，法國的表現明顯稍遜。在6輪跳水中，他們有5輪的分數敬陪末席，只有第五跳的分數可以排上第六名。其他組合都會挑戰難度系數3.6或以上的動作，但加利亨特/施錫最難一跳的難度只是3.3。

巴黎奧運男子雙人10米台決賽，法國組合加利亨特/施錫在第四跳「炸水」。（微博片段截圖）

男子雙人10米台決賽，法國組合在第四跳「炸水」。（微博片段截圖）

兩人在第四輪嘗試難度3.3的「207C」向後翻騰3周半抱膝，結果這跳成績最差，入水時大失誤「炸水」，有部分裁判給他們的完成分只有3分。他們這一跳只得39.6分。總結6跳，他們以314.58分排第八名包尾。

男子雙人10米台決賽，法國組合在第四跳「炸水」。（微博片段截圖）

加利亨特/施錫其實有點拉雜成軍的感覺，兩人拍檔只有一兩年。在今年的多哈世錦賽，他們排第19名，僅在新西蘭、亞美尼亞及澳門組合之上。兩人的年齡亦偏大，施錫已經31歲，加利亨特更加是40歲。

加利亨特本身是英國人，4年前轉籍到法國，他是享負盛名的跳水界名將，但10米高台相信對他而言可能太矮了。加利亨特在十多年前已經從室內賽轉戰更高的跳台。他10次贏得紅牛世界系列賽懸崖跳水冠軍，並贏過兩屆27米高台世錦賽金牌，而在今屆世錦賽，他也是27米高台亞軍。

男子雙人10米台決賽，法國組合在第四跳「炸水」，結果這跳只得39.6分。（微博片段截圖）

在這項男子雙人10米台，中國組合練俊杰/楊昊發揮水準，由頭帶到尾，以490.35分贏得金牌，為中國今屆第四金。英國組合戴利（Tom Daley）/諾亞威廉斯（Noah Williams）以463.44分得亞軍，而加拿大組合則得銅牌。