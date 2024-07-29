巴黎奧運｜16歲韓國少女學槍3年　與黃雨婷10米氣步槍演巔峰對決

巴黎奧運女子10米氣步槍決賽，中國選手黃雨婷與韓國的潘孝珍上演巔峰對決，兩人激戰24發後仍然同分，且以總成績251.8環平奧運紀錄，最後兩人需附加一槍決勝負，潘孝珍以0.1環之差封后。



17歲的黃雨婷，周六（27日）與盛李豪在混合團體10米氣步槍贏得冠軍，助中國奪今屆巴黎奧運第一金。女子個人10米氣步槍初賽，她以第4名成績晉級。

黃雨婷（圖）與潘孝珍上演巔峰對決，同追平奧運紀錄。（新華社）

17歲黃雨婷16歲潘孝珍合演巔峰對決

決賽有8人參與，所有選手會先進行2組5發、共10發子彈的射擊，然後再逐發射擊。自第12發開始，每2發淘汰最低分一人，直至全數24發射完。

前10發子彈時，黃雨婷打出團體賽時的穩定表現，最低一發亦有10環，且曾打中10.9滿環，以105.5分排在第一；至第16發時，潘孝珍亦打出10.9滿環，以0.1分之差超過黃雨婷升上首位，兩人從此展開纏鬥。

黃雨婷表現依然穩定，全數25槍中，僅有1發低於10分。

24輪後同分 須「決一槍」決勝

進入最後兩發時，潘孝珍本擁有1.3環優勢，但這時她連續兩槍失準，分別只得9.9及9.6環，黃雨婷則打出10.3及10.5環，兩人24輪過後剛好錄251.8同分，追平中國選手楊倩在東京奧運創下的奧運紀錄。

根據賽制，若同分兩人需「決一槍」分勝負，最終潘孝珍打出10.4環，以0.1環力壓黃雨婷奪冠。這名只有16歲的韓國小將得知奪金後，流下感動淚水。韓國媒體《每日經濟》報道，潘孝珍3年前才首次接觸射擊，短短幾年間已能一躍成為金牌選手。