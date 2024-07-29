巴黎奧運｜戴利復出再戰奧運奪銀　兩名兒子首度公開露面獲飛吻

英國跳水名將戴利（Tom Daley），今屆巴黎奧運憑男子雙人十米跳台，與拍檔諾亞威廉斯（Noah Williams）以463.44分得亞軍。

這名30歲的「跳水王子」本已退役，今屆為實現兒子的願望復出，賽後他笑稱現「已集齊每一種顏色（奧運獎牌）」。



戴利（左）再戰奧運，與拍檔諾亞威廉斯（右）贏得一面銀牌。（Getty Images）

上屆東京奧運奪冠後，戴利急流勇退，兩年沒有參加任何比賽。不過去年7月復出，更決定今年來到巴黎，參加個人第5次奧運，全因其5歲長子羅比（Robbie）說：「爸爸，我想睇你在奧運會跳水。」

復出後，戴利與新拍檔諾亞威廉斯取得好成績，兩人更在今次決賽獲463.44分獲銀牌。戴利兩名兒子羅比及菲力斯（Phoenix）在看台亦成為比賽焦點之一，他們穿上正面寫上「Team Daley」、背面為「That's my Papa」的T裇。

戴利兩名兒子首度在公共場合露面。（Getty Images）

戴利一直十分保護兩名兒子，過往張貼於社交媒體的照片及影片中，這兩名男孩都不曾出現過正面，因此今次是他們首度公開露面。頒獎台上，戴利亦向他們送出飛吻。

戴利在頒獎台向兩名兒子送上飛吻。（Getty Images）

「是兒子讓我復出的，在他面前做到（贏得銀牌），感覺很特別。現在我已集齊每一種顏色（奧運獎牌），有一整套了。」戴利除在東京奧運奪金外，當屆及此前兩屆都曾贏得銅牌，因此今屆過後，他已集齊金、銀、銅。

戴利集齊奧運金銀銅牌。（Getty Images）

跳水拍檔諾亞威廉斯亦感嘆戴利跳水實力，認為他「令人驚嘆」。BBC表示，這名24歲運動員首次接觸跳水，是在電視上看到14歲的戴利征戰2008年奧運，當年諾亞只有8歲。